В Краснодаре ветер сдул кирпичную стену, рухнувшую на машину

В Краснодаре сильнейшим ветром, который поднялся в городе ночью, сдуло кирпичное ограждение балкона на последнем этаже высотного дома. Кирпичи упали вниз на тротуар с большой высоты и повредили машину, припаркованную возле подъезда, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Тем временем в полицию города обратились уже 22 человека с заявлениями о повреждении их автомобилей упавшими деревьями и другими конструкциями. На данный момент известно, что механические повреждения получили машины краснодарцев на улицах Адмирала Крузенштерна, Благоева, Братьев Дроздовых, Героев Разведчиков, Зиповской, Парусной, Проспекта Чекистов, Садовой, Сормовской Уральской, Таманской и Тополиной.

В большинстве случаев транспортные средства пострадали от рухнувших веток и деревьев, а также от снесенных ветром заборов и ограждений, частей шифера, уличных и рекламных конструкций, а также мусорных баков.

По данным пресс-службы УВД Краснодара, никто из жителей города в результате этих происшествий не пострадал.