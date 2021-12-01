В России появятся "золотые стандарты" инклюзивного образования

В среду в Университете "Сириус" открылась междисциплинарная научно-практическая конференция "Инклюзивное образование - инклюзивное общество". В течение трех дней участники, среди которых ученые, педагоги, психологи, врачи и родители детей с ограниченными особенностями здоровья (ОВЗ) - всего 300 человек из 40 регионов нашей страны, а также три спикера из США - обсудят доказательные подходы к включению детей с ментальными особенностями в общее образование.

По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, которая обратилась к собравшимся по видеосвязи, тема инклюзии очень важна и в ней не может быть равнодушных - она для людей с широкой душой. Детский омбудсмен отметила, что в этой сфере активную роль играют некоммерческие организации, а также студенты и волонтеры, и предложила рассмотреть инициативы, связанные с инклюзивным образованием.

Кстати, третье декабря во всем мире будет отмечаться как Международный день инвалидов.

- Всего в мире насчитывается 93 миллиона детей с ОВЗ, большинство из которых не имеют диагноза и не получают услуг, - рассказала руководитель направления РАС научного центра когнитивных исследований Университета "Сириус" Елена Григоренко. - В США - 7,3 миллиона детей с ОВЗ, из которых 14 процентов получают образование.

Декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко считает, что образование особых детей должно быть не ради образования, а для получения профессии с максимальной социализацией.

- В медицинских вузах появились студенты с ОВЗ, - объяснила замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова. - Большинство из них с невидимыми нарушениями. Тем не менее есть недопуски. Конечно, без зрения и слуха студенты не смогут стать врачами, ведь это их инструмент в работе. Инклюзивное образование очень важно, и однозначно нужно учиться в одинаковых условиях, но ребята с ОВЗ требуют особых условий, и среда должна их создавать. Приятно, когда пандусы и широкая дверь в туалете становятся нормой, но еще десять лет назад в нашей стране такого не было.

Как рассказал член правления Ассоциации "Аутизм-Регионы" Евгений Бондарь, основные проблемы инклюзивного образования в России - это недостаток финансирования, слабая нормативная база и недостаточность компетенций. А вся система находится в зачаточном состоянии.

- Мы выступаем за создание системы, объединив 66 организаций из 28 регионов России, - сказал он, - и сталкиваемся с колоссальным родительским запросом для обучения детей с расстройством аутистического спектра (РАС) в инклюзивной среде. РАС - чрезвычайно сложная категория детей, и их количество составляет около одного процента, что очень много. Все они разные, и для каждого требуются индивидуальные условия и серьезные компетенции педагогов.

Проект "Аутизм - Регионы" "Ресурсный класс", созданный по инициативе родителей, более семи лет реализуется по всей стране. Уже открыты около сотни таких классов, в которых в первую очередь за счет президентских грантов учатся более тысячи детей. Сначала это была попытка перенесения американского опыта, но постепенно проект превратился в самостоятельную модель, одобренную минобром. Ресурсный класс работает и в Краснодарском крае, а скоро откроется в Сочи.

Тем временем, как отметила руководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, федеральная территория Сириус станет местом, где будут выработаны "золотые стандарты" инклюзивного образования.

Таблетки от аутизма не существует, единодушно отметили участники мероприятия. Можно сказать, что общество не готово к инклюзии, но это не совсем так. По словам выступавших, не все понимают этот термин, но, когда расшифровываешь, большинство родителей оказываются не против, чтобы с их детьми обучались ребята с ОВЗ, и это огромный системный успех. При этом подчеркивалось: в России прогрессивное законодательство - действует конвенция ООН о правах инвалидов и закон об образовании, куда входит инклюзия.

Потенциальные кадры и возможности есть, но главное - это дети, которым нужно помогать. Правда, сначала, как в советском мультфильме, надо пересчитать всех детей с ОВЗ.

- В дошкольном образовании около 100 тысяч детей с непоставленными диагнозами, - заключила эксперт Фонда "Обнаженные сердца" Татьяна Морозова. - Таким образом, нам нужны десятки тысяч специалистов для десятков тысяч детей.