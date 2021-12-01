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01.12.2021 09:56
Рубрика: Общество

В Ростове ученые создали систему защиты дронов от хакеров

Текст: Лариса Ионова
Российская газета - Неделя - Юг России № 273(8624)
Беспилотники уверенно влетели в нашу жизнь. Сегодня их достаточно широко используют для промышленного и сельскохозяйственного мониторинга, охраны государственных границ и особых природных территорий, в поисковых и спасательных операциях.

Однако кибермошенники уже протянули руки и к этому детищу новых технологий. Атакуя дроны, злоумышленники могут использовать их в своих целях. Средства обеспечения кибербезопасности применяются с самого начала, однако, по словам ученых, зачастую они либо недостаточно эффективны, либо сильно снижают производительность самих беспилотных аппаратов и требуют дорогостоящего оборудования для реализации.

Фото: instagram.com/ arheologpskov
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Ученые Южного федерального университета создали уникальную технологию самотестирования летательных аппаратов. Благодаря этой разработке беспилотник автономно в реальном времени может обнаружить нарушения своей безопасности и устранить их последствия. Как рассказала доцент кафедры безопасности информационных технологий ЮФУ Елена Басан, данная технология успешно предотвращает 99 процентов попыток угона.

- Наш метод основан на принципе рефлексии: беспилотник должен уметь распознавать аномалии в собственном поведении и устранять их без оператора или внешних систем. Алгоритм оценивает скорость и параметры полета, количество спутников, от которых поступает сигнал, и его мощность, загрузку центрального процессора. Такой "инстинкт самосохранения" позволяет беспилотнику различать типы событий, будь то попытка взлома или воздействие природной среды, - отметила Елена Басан.

Ученые смоделировали различные сценарии атаки, в том числе так называемый спуфинг GPS (что означает подделка), при котором злоумышленник выдает себя за доверенный источник навигационных данных, и новая технология не подвела.

Главное ее преимущество - эффективная математическая концепция, позволяющая избежать использования громоздких нейросетевых инструментов. Новая разработка даст возможность задействовать не более 10 процентов ресурсов процессора.

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