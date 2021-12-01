В Ростове вышла в свет энциклопедия кирпичей

Ростовчанин Борис Талпа издал уникальную энциклопедию, в которой собрана информация о 1600 видах кирпичей и более ста экземплярах черепицы, найденных за несколько десятилетий в разных уголках мира и досконально исследованных ученым.

Брикхантер, так называют в мире коллекционеров кирпичей, хранит свои трофеи в подвале института наук о Земле Южного федерального университета, где заведует лабораторией. Но скоро в вузе откроется музей "Старинные кирпичи мира", в котором можно будет увидеть эту необычную коллекцию.

Борис Талпа начал собирать ее с 1969 года, тогда он учился в школе. Свой первый кирпичик добыл с места захоронения легендарного завоевателя Тамерлана, будучи на экскурсии в Самарканде.

- Не подумайте, что я вытащил его из гробницы, она в то время находилась в полуразрушенном состоянии. Кирпичи из ее кладки валялись прямо на земле, вот, взял один из них, - уточняет коллекционер.

В 1990-е годы, став преподавателем и ученым, Талпа работал в команде специалистов университета, помогавшей открывать в российских регионах кирпичные заводы, и с пуска каждого производства привозил по образцу его продукции. Со временем стал настоящим коллекционером: ездил по всему свету в поисках новых экземпляров. С этой целью изучал историю стран и городов, все, что было связано с керамической промышленностью.

Тем более что хобби перекликалось с университетской работой: доценту кафедры физической географии, экологии и охраны природы легче было найти эксклюзивные сведения и общий язык с археологами из других стран.

Самый древний кирпич, украшение коллекции, Талпе подарили участники научной экспедиции ЮНЕСКО, занимавшиеся реставрацией Карнакского храма в Египте, построенного около четырех тысяч лет назад.

Собирательство и изучение кирпичей помогло ученому в разработке технологий их производства под старину и реставрации. Ведь сегодня принято восстанавливать многовековые здания из отреставрированных "родных" кирпичей. Но главной целью Талпы было рассказать о том, что узнал, другим людям.

Издать кирпичную энциклопедию ростовчанин мечтал давно, но все не решался на этот шаг.

- Жалко было что-то упустить: все время думал, вдруг найду новый экземпляр, и он не войдет в энциклопедию. Сесть за ее написание стимулировал ковид, из-за которого я потерял нескольких друзей. Подумал: а если не успею и собранный мной по крупицам материал потеряется? В итоге, сидя в самоизоляции, свел все сведения воедино, систематизировал, отредактировал, взял кредит и издал книгу. На работу над ней ушел год, - говорит ученый.

В энциклопедии более 400 страниц, в ней описана мировая история производства различных видов кирпичей - с фотографиями, портретами производителей, рассказом об их жизни и заводах, ссылками на источники информации - сайты, документы или их сканы.

В книге есть раздел, посвященный черепице. Представлено более ста ее видов, в том числе использовавшиеся в Древней Греции и Древнем Риме.

- Греки покрывали крышу своих святилищ и домов черепицей. Она была такого качества, что можно было использовать вторично, например, для мощения тротуаров. На нашей территории были их колонии. Еще до новой эры сюда начали поставлять греческую черепицу, а потом мы стали производить ее самостоятельно. Я нашел большинство экземпляров на раскопках или берегах на Таманском и Керченском полуостровах, они попадались в древних отложениях, - объясняет коллекционер.

Из труда ученого можно узнать и обо всех видах марсельской черепицы.

- Она хорошо поставлялась на юг России. У нее такой замочек эксклюзивный. Детали цепляются одна за другую, на каждой штуке - надпись, кто ее произвел. Вот надпись: Спиридон Косич. Феодосия. Марсельская черепица. Сначала он поставлял ее из Марселя, примерно в 80-е годы XIX века, но потом купил лицензию и стал производить на собственном заводе.

Как рассказал автор энциклопедии, он уже получил обратную связь.

- Вот очень трогательная история, связанная с книгой. Житель Астрахани увидел в ней фото и описание кирпичика, который был сделан на заводе его прадедушки, и обратился ко мне за дополнительной информацией о родственнике. Началась поисковая работа. Я нашел сведения о владельце производства и его семье. И даже раздобыл точно такой же кирпич, как был в моей коллекции, подарил его правнуку производителя. Этот человек уже в возрасте, оценил подарок и был мне очень благодарен. А я был просто счастлив от того, что удалось ему помочь. Ради таких минут стоит этим заниматься, - признался Талпа.

Брикхантеры теперь звонят ростовчанину отовсюду - предлагают свои находки, советуются, как создать небольшие музеи.

Любопытный факт

Городок мастеров. Один из районов Ростова-на-Дону в свое время основали "кирпичники". От нынешнего проспекта Нагибина до городского стадиона находилось десять (!) кирпичных заводов, владельцы которых построили для своих рабочих жилье, больницы, школы. Так и образовался Рабочий городок. Производители кирпичей в России традиционно были меценатами, они безвозмездно давали основной стройматериал для возведения храмов и домов призрения.