В Сочи поймали сбежавшего 22 года назад преступника

Полицейские из Краснодарского края помогли сотрудникам УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области схватить преступника, который еще в 1999 года скрылся в ходе предварительного следствия. Как сообщили в пресс-службе ФСИН по РФ, мужчину признали виновным в мошенничестве и сбыте наркотиков.

- 22 года назад уроженец города Кириши Ленинградской области, будучи должностным лицом, совершил два преступления, связанные с мошенничеством и сбытом наркотиков. После предварительного следствия в 1999 году гражданин был освобожден из-под стражи под залог и скрылся, - говорится в сообщении ведомства.

В сентябре 2008 года суд города Кириши заочно признал мужчину виновным в обоих преступлениях и приговорил к 5,5 года лишения свободы. Однако, преступнику удалось сделать поддельные документы, по которым он жил в Абхазии, а с 2015 года на территории Краснодарского края. Его задержали в Сочи, а личность смогли подтвердить по отпечаткам пальцев. Теперь беглец отправится отбывать свой законный срок.