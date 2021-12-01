В Волгограде при ремонте больницы нашли исторические документы

Что общего у коньяка и документов? Со временем они становятся только ценнее. При ремонте в волгоградской больнице № 5 обнаружили личные дела врачей, работавших в этом учреждении в советские годы.

По правилам хранения бумаги должны были давно уничтожить. Но про папки просто забыли. Теперь неожиданную находку передали в Государственный архив Волгоградской области.

- Там были автобиографии, это очень интересные документы, которые могут многое рассказать о жизни города, области и страны. Вообще в работе нашего учреждения есть ирония истории: начинали с заразного барака и пришли к ковидному госпиталю, - сказал главный врач больницы Константин Позднышев.

"Пятерка", или больница Ильича, одно из старейших действующих медучреждений Волгограда. Первое упоминание о нем относится к 1921 году. Затем с территории завода "Красный Октябрь" лечебницу перенесли в поселок Баррикады. В дни Сталинградской битвы здание было разрушено. Но уже в 1945 году основной корпус восстановили, хотя еще ранее инфекционисты начали работу в уцелевшем подвале.

- В фонде губернского инженера сохранились поэтажные планы больницы за 1926 год. Можно проследить, как строилось здание, которое стояло до войны, - рассказала главный специалист госархива региона Анна Клинкова. - Там видны и палаты, терапевтическое, хирургическое, гинекологическое отделение. А на каждом этаже было по два буфета, нас это сильно удивило.

О том, какие врачи работали в Царицыне и довоенном Сталинграде, мы знаем очень мало. Архив погиб в огне. Но благодаря не очень твердому следованию правилам делопроизводства до нас теперь дошла информация о послевоенных медиках. Эти материалы вовлекут в научный оборот.