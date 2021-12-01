В Волгоградской области высадят 50 тысяч елей

Хвойными деревьями украсят территории детсадов, социальных и медицинских учреждений в Волгоградской области. Губернатор региона Андрей Бочаров и сенатор Сергей Горняков дали старт социально-экологическому проекту по высадке 50 тысяч елей.

- На первом этапе, до конца года, в дошкольных учреждениях, в детских лечебных заведениях и учреждениях с круглосуточным пребыванием детей будет высажено порядка тысячи хвойных деревьев. Это важный, хороший и добрый проект - вопросы озеленения являются очень важными для наших муниципальных образований. И очень хорошо, что партия "Единая Россия" его реализует. Надеюсь, что и другие политические партии поддержат эту инициативу и мы вместе реализуем еще много проектов, связанных с озеленением, - сказал Бочаров.

- Так заведено, что, отмечая день основания "Единой России", мы не ждем поздравлений и подарков в свой адрес, а продолжаем работать. Партийцы на местах возьмут на контроль дальнейшую судьбу зеленых насаждений. По возможности мы будем следить за состоянием деревьев, ухаживать за ними и при необходимости обновлять, - пообещал Горняков.

Специалисты отмечают, что именно это время года является оптимальным для высадки хвойных крупномеров: находящиеся в фазе сна деревья с помощью спецтехники переносят из питомников вместе с грунтом. Растения адаптированы к волгоградскому климату - выращены в питомнике Среднеахтубинского района.

15 самых больших елей высадят на территории крупнейших стационаров. Первые сегодня появились на территории областного онкоцентра. К Новому году ели оденут гирляндами.