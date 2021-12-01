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01.12.2021 16:53
Рубрика: Общество

В Волгоградской области высадят 50 тысяч елей

Текст: Роман Мерзляков
Хвойными деревьями украсят территории детсадов, социальных и медицинских учреждений в Волгоградской области. Губернатор региона Андрей Бочаров и сенатор Сергей Горняков дали старт социально-экологическому проекту по высадке 50 тысяч елей.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

- На первом этапе, до конца года, в дошкольных учреждениях, в детских лечебных заведениях и учреждениях с круглосуточным пребыванием детей будет высажено порядка тысячи хвойных деревьев. Это важный, хороший и добрый проект - вопросы озеленения являются очень важными для наших муниципальных образований. И очень хорошо, что партия "Единая Россия" его реализует. Надеюсь, что и другие политические партии поддержат эту инициативу и мы вместе реализуем еще много проектов, связанных с озеленением, - сказал Бочаров.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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- Так заведено, что, отмечая день основания "Единой России", мы не ждем поздравлений и подарков в свой адрес, а продолжаем работать. Партийцы на местах возьмут на контроль дальнейшую судьбу зеленых насаждений. По возможности мы будем следить за состоянием деревьев, ухаживать за ними и при необходимости обновлять, - пообещал Горняков.

Специалисты отмечают, что именно это время года является оптимальным для высадки хвойных крупномеров: находящиеся в фазе сна деревья с помощью спецтехники переносят из питомников вместе с грунтом. Растения адаптированы к волгоградскому климату - выращены в питомнике Среднеахтубинского района.

15 самых больших елей высадят на территории крупнейших стационаров. Первые сегодня появились на территории областного онкоцентра. К Новому году ели оденут гирляндами.

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