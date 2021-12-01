Видео: Залповый ливень и шторм разрушили центральный пляж Анапы

В городе-курорте Анапе обрушившийся накануне вечером залповый ливень вызвал подтопление множества низинных участков улиц, вода зашла даже в супермаркеты и несколько дворов на улице Северной.

Утром жители поделились в одной из соцсетей видео изрядно потрепанного ночным штормом центрального пляжа. На кадрах видно, что спасательные вышки опрокинуты, словно спичечные коробки, деревянные навесы свалены, волна размыла берег и в образовавшихся "запрудах" оказались скамейки.

"Это все очень печально, но у меня всегда вопрос к тем, кто застраивает пляжную территорию: чем они думают? Вода - это самая непредсказуемая стихия", "Что-то нынче Анапе по полной досталось", "Зима. Самое время для штормов. Анапа всегда славилась своими ветрами поздней осенью и зимой", - комментируют пользователи последствия разрушений.

- Последствия ночной стихии на центральном пляже устраняют специалисты МУП "ОКУ" - очищают от штормового мусора пляжную территорию, восстанавливают инфраструктуру. По срокам сейчас говорить сложно - работы осложняет сильный шторм, - рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе администрации города-курорта.

Всего за минувшие сутки в Анапе выпала полуторамесячная норма осадков, ночью порывы ветра достигали 25 метров в секунду. В результате на некоторых участках пострадали линии электропередачи, ветром обломало ветки деревьев. Сейчас без света в муниципалитете остаются более 6 тысяч жителей. На местах работают аварийные бригады энергетиков. Всего в устранении последствий стихии задействовано более 100 человек и свыше 20 единиц техники.

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