Бывшего вице-мэра Магнитогорска задержали за взятку

В Магнитогорске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего вице-мэра по имущественным и правовым вопросам. Ему инкриминируют получение взятки, сообщили в среду в следственном управлении СК Челябинской области.

По данным следствия, в 2015-2016 годах фигурант получил более полутора миллионов рублей от бизнесмена за передачу в аренду земельных участков в черте города. Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ.

Подозреваемый с 2005 года занимал должность начальника правового управления администрации города, в 2010 был назначен на должность заместителя мэра по имущественным и правовым вопросам. В октябре 2019 года он ушел в отставку.

По статье о получении взятки экс-чиновнику грозит от восьми до 15 лет лишения свободы со штрафом, равным 70-кратному размеру подношения. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, отметили в СК региона.