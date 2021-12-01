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01.12.2021 14:11
Рубрика: Культура

Фото: В Екатеринбурге открыли "секретный" памятник маршалу Жукову

Текст: Светлана Добрынина
Фото: Татьяна Андреева

Необычный памятник, посвященный приезду маршала Жукова на службу на Урал, открыли у центрального входа здания штаба ЦВО. Скульптурная композиция отражает момент прибытия опального полководца в феврале 1948 года в Свердловск для руководства уральским военным округом.

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На каменном постаменте, объединяющем бронзовые фигуры, размещен военный внедорожник Willys. За рулем - шофер, а рядом на пассажирском сидении - маршал. Напротив - фигура начальника штаба УрВО в те далекие годы - генерал-лейтенанта Льва Сквирского, который и встречал командующего. Композиция создана группой уральских скульпторов под руководством Андрея Зайцева. На ее создание потребовалось около года. Некоторое время монумент стоял у штаба округа под маскировочной сеткой, открытие приурочили к юбилейной дате.

- Сегодня, 1 декабря, знаменательная дата - 125-летие со дня рождения маршала Победы Георгия Константиновича Жукова. В этот торжественный день, открывая экспозицию, мы отдаем дань памяти всем, кто не щадя себя служил отечеству и жертвовал жизнью ради него, - сказал на церемонии открытия командующий войсками ЦВО Александр Лапин.

Это уже второй бронзовый постамент, посвященный Жукову, установленный перед штабом округа. К пятидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне перед зданием был открыт монумент полководцу, где он в парадной форме и восседает на коне. Ныне этот постамент - знаковое место в торжественные дни, и любимое у туристов, которые фотографируются с Жуковым. Открытая сегодня композиция не столь доступна для прохожих: она находится за оградой штаба округа и как бы вписывается в пейзаж.

Помимо памятника в штабе восстановили кабинет, где работал маршал с 1948 по 1953 год, пока не был отозван обратно в Москву. Здесь находятся вещи, принадлежащие полководцу, отреставрирована мебель, на стене - портреты Иосифа Сталина и Владимира Ленина. Так же в кабинете представлено немецкое ружье, которое было подарено Жукову местными рабочими в 1945 году, когда он возглавлял администрацию по управлению советской зоной оккупации в Германии.

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