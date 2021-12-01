К 125-летию со дня рождения маршала Жукова в Екатеринбурге открыли памятник

В Екатеринбурге увековечили в бронзе момент прибытия маршала Георгия Жукова в Свердловск, чтобы взять на себя командование войсками Уральского военного округа.

Скульптурную композицию торжественно открыли в юбилейную дату на подъезде к парадному входу здания штаба ЦВО.

- Первого декабря исполнилось 125 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова. Открывая монумент, мы отдаем дань памяти всем, кто, не щадя себя, служил Отечеству и жертвовал жизнью ради родины, - сказал на церемонии открытия командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

Необычный монумент увековечил исторический факт: в феврале 1948 года Георгий Жуков прибыл на службу в Свердловск для командования войсками Уральского округа. К зданию штаба он подъехал на военном внедорожнике "Виллис". Вероятно, и припарковался здесь же - у правого крыла. Встречал полководца начальник штаба УрВО генерал-лейтенант Лев Сквирский. Скульпторы зафиксировали в бронзе секунды, когда генерал, вытянувшись в струну, приветствует опального в то время маршала.

Авторы композиции - группа уральских скульпторов, возглавляемая Андреем Зайцевым, попытались отразить и дух послевоенного времени. У забронзовевшего "Виллиса" явно не лощеный вид, словно машина накатала не одну сотню километров по рокадам. Как вспоминал водитель маршала, Жуков проехал по фронтовым дорогам 170 тысяч километров - "до самого акта капитуляции".

На Урале сейчас три масштабных памятника маршалу Жукову и несколько бюстов. Такого нет ни в одном регионе страны

Выбивается из жизненных реалий разве что размер монумента: все скульптуры намного выше человеческого роста, а общий вес композиции - около пяти тонн. Видимо, чтобы было заметно издалека всем проходящим мимо штаба округа, ведь находится он на центральной улице Екатеринбурга.

Вот только сфотографироваться или сделать селфи рядом с маршалом не получится: скульптурная композиция находится за оградой, окружающей здание штаба ЦВО, на строго охраняемой территории.

Зато в десятке метров есть альтернатива для желающих прикоснуться к истории: в окружении голубых елей красуется первый монумент маршалу Жукову, установленный в Екатеринбурге еще в 1995 году на деньги, собранные уральцами, более четырех миллиардов рублей. Здесь прославленный полководец в парадной форме восседает верхом на коне.

Всего на Урале сейчас три масштабных памятника Жукову и несколько бюстов - такого нет ни в одном регионе страны. Командующий жил и служил в Свердловске пять лет. В 1950 году рабочие Ирбитского стекольного завода выдвинули маршала кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР. Он часто встречался с избирателями, ездил по городам области, помогал решать житейские проблемы: выделял военных для строительства моста через реку Ирбит и даже находил деньги для восстановления театра в районном городке. Не случайно именно в Ирбите был открыт первый в стране памятник Жукову.

- За этот, казалось бы, непродолжительный период времени он снискал народную любовь и уважение, - отметил на церемонии открытия памятника заместитель полномочного представителя президента РФ в УрФО Александр Калиберда.