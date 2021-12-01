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01.12.2021 17:16

Как на Урале бизнес и налоговики искали варианты сотрудничества

Перейдет ли взаимодействие налогоплательщиков и ФНС в формат сотрудничества
Текст: Татьяна Казанцева (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 274(8625)
Особенности взаимодействия бизнеса и ФНС, в том числе развитие цифровых инструментов, обсудили предприниматели и эксперты на шестом налоговом форуме Свердловской области.

Традиционно одна из самых острых тем - проверки. Казалось бы, указание "не кошмарить бизнес" давно выполняется, но предприниматели сетуют на чрезмерную длительность таких мероприятий и новую разновидность контроля со стороны налоговых органов.

Фото: iStock
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- Проверок сейчас действительно меньше, однако предпроверочного контроля стало больше. Поступает много запросов, требований прислать справки, предоставить различные пояснения, что отнимает массу времени и сил. В то же время обжаловать их нельзя, потому что это не контрольное мероприятие как таковое, - поясняет гендиректор ГК "Налоги и финансовое право" Аркадий Брызгалин.

Остро стоит и вопрос налоговой нагрузки. Например, налог на добычу полезных ископаемых касается многих уральских предприятий. Некоторые после внесения изменений в законодательство попали в сложную финансовую ситуацию.

- Несколько лет назад прибыли металлургических компаний резко увеличились, а налоги оставались прежними, в результате государство недополучало значительные суммы. Были внесены коррективы в законодательство, однако они коснулись также предприятий горнодобывающей отрасли. В результате повышенные налоги начали взимать, например, с производителей щебня, где никаких сверхдоходов не наблюдается, - говорит председатель комитета по налоговой политике Союза малого и среднего бизнеса (СМСБ) Свердловской области Рашид Ахмадуллин.

Этот и многие другие вопросы пока не решены, и все же налоговики и налогоплательщики пытаются услышать друг друга. Ситуацию в экономике нельзя назвать простой: затраты бизнеса растут, некоторые предприниматели уходят в "серую зону". И все же большинство принципиально остается в "белой" и надеется, что государство тоже пойдет навстречу, предложит компромисс.

- В 2022 году изменения в налогообложении могут коснуться налога на имущество - речь идет об объектах, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость. Само увеличение обусловлено ростом кадастровой стоимости как земельных участков, так и объектов капстроительства. Для налогоплательщиков это, безусловно, станет дополнительной нагрузкой, однако для облегчения налогового бремени налогоплательщик всегда может воспользоваться предусмотренной законодательством процедурой снижения кадастровой стоимости и соответственно налога на имущество, - приводит пример такого компромисса член совета Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Сергей Козлов.

Фото: Мария Орлова/ РГ
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Взаимодействие с налоговиками все больше переходит в цифровую плоскость: электронный документооборот стал нормой, обычные уведомления - уже почти экзотика. Но к такому формату бизнесу тоже необходимо приспособиться.

- Цифровизация налоговой системы в России по темпам обгоняет многие страны. У таких эволюционных процессов всегда две стороны: одна - это обеспечение прозрачности бизнеса, ускорение и упрощение многих рутинных процессов, другая - необходимость переобучения сотрудников и полный контроль налоговых органов. Пожалуй, главной тенденцией налоговой цифровизации можно назвать переход на всеобщий налоговый мониторинг со всеми вытекающими последствиями, - говорит Сергей Козлов.

Участники форума отмечают: "цифра" - это только форма. Важно, чтобы сотрудничество с налоговыми органами наполнялось новым содержанием.

- Сейчас многие говорят, что к налоговикам надо относиться просто как к сервисной компании. Налогоплательщики понимают, что налоги нужно платить, становятся более добросовестными. Вместе с тем в сотрудничестве с налоговыми органами необходимы предсказуемость и равенство. Предприниматели порой жалуются, что "серый" бизнес никто за руку не ловит, а стоит зарегистрироваться, как попадаешь в крепкие тиски требований, в том числе налоговых. Хотелось бы справедливого подхода, - подытожил Аркадий Брызгалин.

Прямая речь

Даниил Егоров, руководитель ФНС России:

- ФНС готовит проект единого налогового счета. По моему глубокому убеждению, от этой системы выиграют все. Если говорить о малом и среднем бизнесе, то это 100-процентный выигрыш. Дискутировать можно, скорее, с крупным бизнесом. Но, учитывая, что мы это проводим на площадке всех общественных объединений, бизнес-ассоциаций, консенсус в целом достигнут. Первым этапом является внедрение добровольной системы. Важно завоевать доверие плательщика, чтобы он видел, что мы этот расчет делаем прозрачно, понятно и удобно.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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