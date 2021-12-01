На Южном Урале введены новые ограничения из-за коронавируса

В Челябинской области с 1 декабря введена обязательная вакцинация для граждан старше 60 лет и студентов профессиональных и высших учебных заведений. С этой же даты и до окончания новогодних праздников рестораны, кафе и другие учреждения общепита, за исключением работающих в вокзалах и аэропортах, закрыли двери для посетителей без QR-кодов.

Новые ограничения главный санитарный врач региона Анатолий Семенов объяснил ростом заболеваемости СОVID-19 в группах риска, наименее охваченных вакцинацией. Среди студентов число заболевших только за последнюю неделю выросло на 15 процентов, среди людей старшего поколения - на 16 процентов. Риски понятны и прогнозируемы. Поэтому первым компонентом их обязали привиться до 20 декабря, вторым - до 10 января.

Однако, как отметили в правительстве региона, каких-либо мер принуждения или наказания постановление главного санитарного врача не содержит. В части студентов ответственность за вакцинацию возложена на министерство образования региона и руководителей вузов. Разъяснительную работу с пожилыми людьми поручено усилить властям муниципалитетов.

Стоит отметить, что в Южно-Уральском госуниверситете задолго до введения обязательной вакцинации решили вопрос по-своему - установили для привившихся студентов официальную доплату к стипендии в размере 3 тысяч рублей. В ноябре ее получили более тысячи студентов и подали заявления еще 2,2 тысячи. Так что "пряник" в разъяснительной работе намного предпочтительнее "кнута".