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01.12.2021 11:45
Рубрика: Общество

На Средний Урал поступило 2,5 миллиона доз вакцин от COVID-19

Текст: Юлия Мякишева (Екатеринбург)

За все время прививочной кампании в Свердловскую область привезли 2,5 миллиона доз разных вакцин от коронавируса. Последняя поставка "Спутника лайт" была самой крупной - 162 тысячи доз, сообщил на своей странице в Instagram глава региона Евгений Куйвашев. Препарат, который уже доставили на склад, распределят по всей области.

Фото: iStock
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По данным федерального опершатаба по борьбе с COVID-19 на 26 ноября, в регионе полную вакцинацию прошли 1 792 142 человека. Первым компонентом привились 2 164 809 свердловчан. Показатель коллективного иммунитета достиг 46,4 процента.

За последние сутки в регионе выявлено 704 случая заболевания. За все время пандемии заразились 179 973 человека. Выписаны 489 пациента. Всего с болезнью справились 157 313 жителя региона. Погибли за сутки 33 уральца. Суммарно жертвами болезни стали 8462 человека. На сегодня регион находится на шестом месте по заболеваемости в России.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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