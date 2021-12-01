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01.12.2021 12:48
Рубрика: Общество

Опрос: Как часто и за что россияне наказывают своих питомцев

Текст: Юлия Мякишева
Две трети россиян живут с питомцами душа в душу, треть - не могут наладить отношения с домашними животными, 13 процентов просто делят с ними квартиру, а 12 - выясняют, кто в доме хозяин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Такую статистику показало исследование AliExpress Россия и агентства ResearchMe. В опросе об отношении к братьям меньшим поучаствовало 1600 человек со всей страны.
Объяснения в любви домашним питомцам в дневниках наших соотечественников

Так, никогда не наказывали и не ругали животных двадцать процентов соотечественников. Редко (несколько раз в год) журили своих питомцев 37 процентов опрошенных. 18 процентов рассказали о том, что ругать животных приходится несколько раз в месяц, а каждый день это делает два процента людей.

В УрФО 90 процентов опрошенных считают, что живут с питомцами душа в душу. 69 процентов жителей СЗФО и 71 процент петербуржцев никогда не ругают любимцев или делают это крайне редко. В Сибири ссоры с домашними животными случаются чаще всего. 55 процентов респондентов признались, что им нередко приходится выяснять отношения с братьями нашими меньшими: треть сибиряков делают это несколько раз в месяц, а пять процентов - по несколько раз за день.

Чаще всего россиян не устраивает то, что питомец сходил в туалет в неположенном месте. Вторая причина недовольства - агрессивное поведение. Однако на юге России и на Северном Кавказе домашние животные охарактеризованы как спокойные, но склонные к воровству еды.

Любопытно, что 89 процентов россиян могут считывать поведение своего пушистого собрата. 89 процентов опрошенных понимает, когда животное обиделось. Уральцы чаще говорили о том, что их четвероногие друзья прячутся во время обиды, на юге и в ЦФО - шумят, в ПФО и европейской части России - мстят, в Сибири животные игнорируют хозяев.

45 процентов россиян при воспитании взятого домой "сожителя" полагаются на себя и свою интуицию, только 8 процентов обращалось за помощью к кинологам и зоопсихологам. Остальные - слушают советы опытных хозяев или вообще не занимаются воспитанием животного.

Кстати

Треть опрошенных тратят на нужды питомца от тысячи до трех тысяч в месяц. 13 процентов - от трех до пяти. Большинство людей балует живность лакомствами каждый месяц, треть - покупает новые игрушки, четверть - костюмы. Больше всего, по данным маркетплейса, тратят владельцы кошек, собак и рыб.

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