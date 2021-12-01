Почему часть тюменских компаний выступила против кайдзен

На областной нетворкинг-площадке по внедрению практик бережливого производства и повышению производительности труда обнародовали результаты пилотажного исследования их значимости для тюменских предприятий.

Программы lean production в Западной Сибири работают с 2019 года, а в профильном нацпроекте участвуют уже 68 компаний региона, поэтому такое анкетирование - дело хорошее: оно может показать и динамику, и результаты внедрения принципов кайдзен - родившейся в Японии философии постоянных улучшений, ставшей популярной во всем мире. Однако на предложение ученых Тюменского индустриального университета ответить на 20 простых вопросов согласилась лишь седьмая часть директоров. Доцент кафедры маркетинга и муниципального управления института сервиса и отраслевого управления Шамиль Фарахутдинов предполагает: это связано не с нехваткой времени или банальной ленью, а с нежеланием делиться секретами производственной кухни с потенциальными конкурентами. С другой стороны, программу повышения производительности труда респонденты оценили невысоко - в среднем на 3-4 балла. Что уж тут скрывать?

Опрос показал, что тема актуальна для 56 процентов респондентов, а для 11 - вообще не важна. 44,4 процента представителей компаний сообщили, что на их предприятии программа работает. В пику им 11,1 процента заявили, что ее не было и не будет.

Прирост производительности труда за последний год респонденты видят в диапазоне 10-44 процентов, а низкий уровень достижений объяснили коронавирусом и общим спадом в экономике. Средний уровень цифровизации своих предприятий руководители оценили в 55,6 процента, среди проблем - сложности в поиске квалифицированных программистов, высокая стоимость "коробочных" продуктов для МСП, необходимость разработки специализированных техзаданий и программного обеспечения. Рацпредложения есть практически везде, но где-то их аккумулируют специальные рабочие группы, а где-то идеи подаются всеми желающими, при этом в том или ином виде работает система премирования за такое подвижничество.

- Следующий блок исследования - опрос ученых и чиновников по той же теме, он сейчас в активной стадии. Итогом станет доработанная анкета. О результатах расскажем весной следующего года, - говорит Фарахутдинов. - Мы намерены повторно разослать письма всем промышленникам и пригласить к сотрудничеству "Опору России" и Тюменскую торгово-промышленную палату.

Программу повышения производительности респонденты оценили невысоко - на 3-4 балла

Доктор экономических наук, профессор кафедры менеджмента в отраслях ТЭК Елена Дебердиева среди причин, по которым руководители осторожничают с модным явлением, назвала отсутствие мотивации к использованию бережливого производства из-за слабой конкуренции или бюджетного финансирования, нехватку знаний о технологиях, а также сопротивление части персонала. Такого рода "партизаны" - это отнюдь не миф, поэтому завкафедрой экономики труда и управления персоналом УрГЭУ, президент Ассоциации руководителей и специалистов по управлению человеческими ресурсами Светлана Долженко считает, что в штатное расписание предприятий следует ввести должность HR-бизнес-партнеров, которые станут обучать и развивать кадры, выстраивать программы материального и нематериального стимулирования.

- Любое изменение в экономике требует от специалистов развития новых надпрофессиональных навыков. Системное и экологическое мышление, понимание механизмов бережливого производства, управление проектами, межотраслевая коммуникация, клиентоориентированность - все это уже есть в атласе новых профессий, которым можно учить даже школьников, - уверяет эксперт.

Увы, в Тюменской области на рынке труда пока нет предложений для "учителя по бережливому производству". Представитель областного департамента труда и занятости населения Алина Елизарова говорит, что это дополнительная компетенция, но запрос, по всей видимости, не за горами, и ведомству, возможно, в содружестве с департаментом экономики, придется разработать спецпрограммы.

А как у соседей?

В Челябинске к нацпроекту "Производительность труда" приобщают школьников: дети стали участниками тренинга "Фабрика процессов" на базе областного Фонда развития промышленности (ФРП). Для них, правда, специально упростили стандартную программу, но главную цель поставили, "как для взрослых" - самостоятельно производить узлы для пульта управления регулятором давления газа. При этом для каждого из ребят определили свою роль: кто-то стал сборщиком-оператором или менеджером по улучшению - проводил хронометраж операций, кто-то логистом, отвечающим за снабжение деталями со склада, кто-то начальником производства, менеджером по труду, выстраивающим финансовую модель.

- Это было что-то необычное, даже шокирующее, - делится впечатлениями девятиклассница Альбина Феделева, на которую как раз была возложена последняя обязанность. - Математика в чистом виде: пришлось много считать, проверять. Но этот опыт, надеюсь, поможет при выборе профессии, подготовит к тому, что ждет впереди.

Ребята, которым пришлось решать множество неожиданных проблем, оценили, как неправильное распределение нагрузки и непорядок на рабочем месте влияют на результаты работы. Педагог школы № 42 Елена Фирсова рассказала, что это уже не первый опыт сотрудничества с ФРП, и ребятам такая необычная деятельность очень понравилась.

- Когда видишь молодежь, готовую что-то менять и улучшать, понимаешь, что в будущем промышленность будет двигаться вперед их силами, - отмечает, в свою очередь, директор фонда Сергей Казаков.