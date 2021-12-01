При посадке в аэропорту Челябинска самолет выкатился за пределы полосы

В Челябинском аэропорту выясняют причины авиационного происшествия: здесь ночью при посадке самолет выкатился за пределы полосы.

- Сегодня в 02.32 при заходе на посадку самолет Bombardier, выполнявший рейс из Казан, выкатился за край взлетно-посадочной полосы на расстояние 20-25 метров, - сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, на борту находились 32 пассажира и три члена экипажа. Никто не пострадал. По факту происшествия проводится проверка. Внешний осмотр показал, что лайнер не поврежден, его отбуксировали на взлетно-посадочную полосу.

Между тем

В связи с гололедицей и порывистым ветром в Челябинске задержаны девять авиарейсов, в том числе - в Казань, Ростов-на-Дону, Норильск, Санкт-Петербург, Москву и Минеральные Воды. Вылета ожидают более тысячи пассажиров. Прокуратура организовала в аэропорту мобильную приемную.