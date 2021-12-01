СК проверит историю многодетной тюменки, чью квартиру продали на торгах

В Тюмени началась доследственная проверка после эфира на телевидении, в котором многодетная горожанка рассказала о том, что не могла выплачивать ипотеку.

По словам женщины, ее квартиру выставили на торги и продали на закрытом аукционе вдвое дешевле рыночной цены.

О том, что ситуацией заинтересовались следователи, сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области. В ходе проверки будут приняты меры по восстановлению прав женщины. Также правоохранители изучат обстоятельства произошедшего и по результатам примут решение.