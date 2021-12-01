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01.12.2021 17:31

Уральский бизнес поучаствует в реализации инвестпроектов в Пакистане

Текст: Юлия Вострецова, Евгений Китаев
Российская газета - Экономика УРФО № 274(8625)
Южноуральские предприятия примут участие в сооружении газопровода "Пакистанский поток", который свяжет инфраструктуру по приему сжиженного газа в портах на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями на севере страны. Его протяженность составит 1,1 тысячи километров, а пропускная способность - до 12,3 миллиарда кубометров в год.

Участие России в этом проекте определила межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и Пакистаном, созданная в начале нулевых годов. В мае 2021 года был сделан еще один практический шаг: министр энергетики РФ, председатель комиссии с российской стороны Николай Шульгинов и посол Пакистана Шафкат Али-Хан подписали протокол к соглашению о строительстве газопровода с участием Трубной Металлургической Компании (ТМК).

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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На прошлой неделе, побывав в рамках очередного заседания межправкомиссии на Урале, представительная делегация посетила Челябинский трубопрокатный завод, оценив его готовность к выполнению крупных заказов. По итогам визита председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский сообщил, что российские участники проекта станут акционерами юридического лица, которое создается в Пакистане для прокладки газопровода. Они же будут участвовать в выборе материалов, включая трубы, а также подрядчика для строительства.

- Россия практически на 100 процентов обеспечивает сегодня потребности топливно-энергетического комплекса трубной продукцией, - заявил по итогам встречи Шульгинов. - За год выпускается 11 миллионов тонн труб, из них более половины - для нефтегазового комплекса. Около 88 процентов - бесшовные трубы. Нужно обеспечивать внутренний рынок и выпускать инновационную продукцию, потому что сейчас идет освоение трудноизвлекаемых запасов нефти. Думаю, компания к этому готова.

Уровень организации производства в цехе труб большого диаметра оценил и председатель межправкомиссии с пакистанской стороны, министр экономики Исламской Республики Омар Айюб Хан.

Отметим, что трубопрокатный завод работает в связке с Магнитогорским металлургическим комбинатом, который является поставщиком проката. Поэтому на Южном Урале ожидают мультипликативный эффект от реализации проекта. Участие в строительстве газопровода в Пакистане поспособствует укреплению внутриобластной кооперации, росту инвестиций и налоговых отчислений и, конечно, стабильной выплате зарплат.

Тем временем

Накануне седьмого заседания Российско-Пакистанской межправительственной комиссии пакистанская делегация посетила завод "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме, где гости познакомились с особенностями производства грузовых электровозов и осмотрели участок, где создается новый электровоз с отечественным асинхронным двигателем, опытный образец которого будет представлен до конца 2021 года. По словам Омара Айюб Хана, правительство этой страны заинтересовано в модернизации подвижного состава железнодорожного транспорта, и в этом партнерами тоже могут стать уральские производители.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО УрФО Челябинская область УрФО ХМАО УрФО Тюменская область УрФО Свердловская область

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