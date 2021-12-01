В честь Александра Градского назвали улицу в Копейске

В городе Копейске Челябинской области, где родился и провел первые годы жизни народный артист Александр Градский, его именем названа одна из улиц. Об этом в видеообращении к землякам сообщил градоначальник Андрей Фалейчик.

"В честь нашего именитого земляка Александра Борисовича Градского - певца, музыканта, композитора, который являлся одним из тех людей, без которых нельзя представить российский культурный код, в городе Копейске названа улица", - сообщил мэр.

Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в Копейске Челябинской области и жил там до 1957 года.

Переболев коронавирусом, народный артист скончался 28 ноября на 73-м году жизни от ишемического инсульта. Певец на протяжении карьеры выпустил несколько десятков музыкальных альбомов, и в течение нескольких сезонов был наставником в вокальном телешоу Первого канала "Голос".

На прощании с артистом присутствовали Александр Розенбаум, Константин Эрнст, Леонид Агутин, певица Пелагея, Лев Лещенко и другие звезды страны.