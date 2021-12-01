Фото: в Москве простились с Александром Градским

Церемония прощания с музыкантом Александром Градским завершилась в Москве.

Как сообщает Пятый канал, гроб с телом Градского вынесли из здания театра "Градский Холл" и проводили овациями.

Проститься с народным артистом России пришли Александр Розенбаум, Константин Эрнст, Леонид Агутин, певица Пелагея, Лев Лещенко и другие известные люди, а также десятки поклонников.

Похоронят Градского сегодня на Ваганьковском кладбище рядом с могилами актрисы Светланы Мизери и актера Альберта Филозова.

Александр Градский, переболевший минувшей осенью коронавирусной инфекцией, умер в ночь на воскресенье в одной из московских больниц в 72 года от ишемического инсульта. Прощание с артистом пройдёт 1 декабря в театре "Градский Холл", похороны - на Ваганьковском кладбище.

Ранее Леонид Агутин рассказал о тяжёлом состоянии Градского незадолго до его кончины.