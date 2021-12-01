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Градского похоронят рядом с Альбертом Филозовым и Светланой Мизери

Новости
    01.12.2021, 12:39
Текст:   Олег Усков

Скончавшегося 28 ноября "отца" русского рока Александра Градского похоронят на 43-м участке Ваганьковского кладбища - рядом с могилами актрисы Светланы Мизери и актера Альберта Филозова. Недалеко покоятся музыковед Святослав Бэлза и писатель и сценарист Борис Васильев ("А зори здесь тихие...", "Не стреляйте в белых лебедей").

Как передает MK.RU, в настоящее время на погосте идет активная подготовка к погребению народного артиста России - над местом захоронения уже установлен шатер для защиты от непогоды, рядом дежурят охранники, перекрыв подход к могиле.

Похороны начнутся в 13:30. С десяти утра в театре "Градский холл" идет церемония прощания с Градским, проводить певца в последний путь пришли Розенбаум, Эрнст, Агутин, Пелагея, Лещенко, другие.

43-й - дальний сектор кладбища, его западная часть, примыкающая к Белорусскому направлению МЖД.

Светлана Мизери умерла 10 октября в возрасте 88 лет.

Альберт Филозов скончался 11 апреля 2016 года.

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