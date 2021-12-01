Фото: Прощание с Александром Градским началось в его театре

В Москве в театре "Градский-холл" началась церемония прощания с композитором и певцом Александром Градским, умершим 28 ноября от ишемического инсульта.

Несмотря на то, что начало церемонии было запланировано на 11 утра, многие поклонники музыканта начали собираться заранее и выстраиваться в очередь, чтобы пройти в зал, к гробу, сообщает ТАСС. В фойе театра негромко играет музыка Градского.

Гражданская панихида будет продолжаться два часа, после композитора похоронят на Ваганьковском кладбище.

Напомним, прославленный музыкант, народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября в возрасте 72 лет. За несколько дней перед его смертью сообщалось, что он госпитализирован в одну из московских клиник. В сентябре артист перенес коронавирус, поэтому организм был ослаблен. Смерть наступила в результате инфаркта мозга (ишемический инсульт).

Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в Челябинской области (город Копейск). В качестве певца и автора песен прославился в 70-е годы. Написал музыку к десяткам известных фильмов - "Романс о влюбленных", "Охота", "Алмазная тропа", "Следствие ведут ЗнаТоКи. Пожар", "В августе 44-го...", "Узник замка Иф".

Является автором рок-опер "Мастер и Маргарита", "Стадион". С 2014 года руководил театром "Градский-холл". С 2012 года до самой смерти периодически являлся наставником в популярном телепроекте "Голос". На "Первом канале", кстати, заявили, что нынешний сезон не будет прерван и продолжится в память о маэстро.