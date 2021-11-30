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Продюсер "Голоса" рассказал о будущем шоу после смерти Градского

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    30.11.2021, 15:49
Текст:   Козьма Лоханкин

Продюсер популярного шоу "Голос" Юрий Аксюта рассказал о будущем проекта после скоропостижной кончины Александра Градского.

Замену легенде они искать не собираются, заявил он в эфире специального выпуска программы "Пусть говорят" на Первом канале.

"Прошло мало времени и говорить о таких вещах, мне кажется, рановато. Замены Александру Борисовичу нет, это надо понять и признать. Никто его не заменит, это невозможно", - сказал Аксюта, добавив: "Как мы будем дальше доводить проект до финала, мы внимательнейшим образом подумаем и найдем какое-то решение".

При этом в эфир ещё не вышли две программы с участием Градского, снятые полторы-две недели назад, рассказал Аксюта.

Градский скончался в ночь на воскресенье в одной из столичных больниц на 73-м году жизни от ишемического инсульта. Прощание с артистом пройдёт 1 декабря в театре "Градский Холл", похороны - на Ваганьковском кладбище.

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