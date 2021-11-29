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Александра Градского похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве

Утраты
    29.11.2021, 14:42
Текст:   Олег Усков

Народного артиста России Александра Градского, скончавшегося на 73-м году жизни, похоронят на Ваганьковском кладбище Москвы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "источник в сфере культуры, знакомый с пожеланиями близких артиста".

"Александра Борисовича похоронят на Ваганьковском кладбище", - цитирует агентство инсайдера.

Александр Градский (Фрадкин), певец, автор песен и мультиинструменталист, умер 28 ноября в реанимации. В сентябре артист перенес COVID-19 и был ослаблен после болезни. 26 ноября он был доставлен в одну из московских клиник с подозрением на инсульт. Причиной смерти Градского стал инфаркт головного мозга - ишемический инсульт.

Церемония прощания состоится 1 декабря в театре "Градский Холл".

Изначально сообщалось, что, согласно завещанию, Градский должен быть похоронен на Кузьминском кладбище Москвы - рядом с родителями.

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