Александра Градского похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве

Народного артиста России Александра Градского, скончавшегося на 73-м году жизни, похоронят на Ваганьковском кладбище Москвы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "источник в сфере культуры, знакомый с пожеланиями близких артиста".

"Александра Борисовича похоронят на Ваганьковском кладбище", - цитирует агентство инсайдера.

Александр Градский (Фрадкин), певец, автор песен и мультиинструменталист, умер 28 ноября в реанимации. В сентябре артист перенес COVID-19 и был ослаблен после болезни. 26 ноября он был доставлен в одну из московских клиник с подозрением на инсульт. Причиной смерти Градского стал инфаркт головного мозга - ишемический инсульт.

Церемония прощания состоится 1 декабря в театре "Градский Холл".

Изначально сообщалось, что, согласно завещанию, Градский должен быть похоронен на Кузьминском кладбище Москвы - рядом с родителями.