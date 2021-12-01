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"Боялся подвести": Агутин рассказал о состоянии Градского перед смертью

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    01.12.2021, 13:32
Текст:   Олег Усков

Российский певец и телеведущий Леонид Агутин, коллега Александра Градского на проекте "Голос", рассказал о состоянии артиста незадолго до его кончины.

По словам Агутина, на съемках последнего эпизода "Голоса" Градский уже плохо ходил, но был в хорошем настроении и планировал, как только появится время, подлечиться.

"Я говорю: "Александр Борисыч, что с ногами?" - вспоминает Агутин в эфире "Первого канала", уточняя, что коллега сетовал на нехватку времени и опасался случайно получить травму и всех на проекте подвести.

Александр Градский, советский, российский певец и автор песен, один из "отцов" русского рока, умер 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти народного артиста РФ стал инфаркт головного мозга. Известно, что состояние Градского серьезно подкосила перенесенная в сентябре коронавирусная инфекция.

Похоронят певца сегодня на Ваганьковском кладбище Москвы.

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