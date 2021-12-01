В Екатеринбурге автошколы спровоцировали дорожный коллапс

У жителей Юго-Западного района Екатеринбурга возникла головная боль. С недавних пор их "малая родина" превратилась в тренировочную площадку почти для всех автошкол города. Особенно страдают от новых правил улицы Бардина, Чкалова, Громова, Онуфриева и Волгоградская.

Нежданное "счастье"

- Началось все летом. Мы сначала понять не могли, откуда столько "ушек". А потом выяснили: ГИБДД сделала экзаменационным маршрутом 36 улиц именно в нашем микрорайоне. За что нам такое "счастье"? - удивляется Светлана Шадрина. - У нас теперь не только ежедневно принимают экзамены, но и автошколы тренируют курсантов. Мы у инструкторов спрашивали, почему они не катаются в других местах. Отвечают: "Надо же человеку один-два раза проехать там, где он будет сдавать". На самом деле не раз и не два.

- Даже моя соседка в возрасте заметила: на дорогах творится странное. Подходит к перекрестку Бардина-Чкалова, где организовали отдельную "зеленую фазу" пешеходам. Зеленый горит, люди идут, а в это время между ними разворачивается учебная машина с инструктором! - поддерживает Елена Белова. - Или натаскивают курсантов на левый поворот вечером в час пик.

Поначалу жители проявляли лояльность и вежливость, все-таки многие сами когда-то были новичками, но постепенно чаша терпения переполнилась. И немудрено, ведь приходится ежедневно тратить от 15 до 30 минут лишнего времени на дорогу в пару километров. Причем не только частному, но и общественному транспорту. Конечно, все нервничают, боятся опоздать на работу, в школу, детский сад. На семейном бюджете это тоже ощутимо сказывается - бензина уходит больше.

Ладно бы учебные машины можно было объехать, но они заполонили все узкие улицы, где по одной полосе в каждую сторону, поделились горожане. Более того, "ушки" объединяются и катаются "паровозом". Однажды насчитали более 12 автомобилей подряд возле областного сельхозрынка на Громова.

- Конечно, начинающим нужно где-то учиться, но их слишком много! И они не едут со скоростью потока, они еле ползут, неожиданно тормозят, поворотниками показывают одно, а делают другое. Могут просто встать на проезжей части и стоять, что-то выяснять. А ты ждешь, не понимая, что дальше. Хорошо, если прямо поедут, а если разворачиваться начнут… Очень любят это делать на улице Онуфриева, например. В три приема, пару раз заглохнув и заблокировав встречный и попутный потоки, - поделилась Светлана. - На Чкалова, 137 возле "Пятерочки" теперь вообще не припарковаться: там отрабатывают "въезд задним ходом в гараж". Просто страшно водить машину.

ДТП с учеником

Старожилы Юго-Запада подтверждают: такие эмоции испытывает не один человек. Пользователи выплескивают их на популярном уральском сайте: "Я ничего против учебы не имею, я против учебы, которая создает огромные неудобства жителям", "На Фурманова, 123 круглосуточные тренировки парковки, все работники офисов боятся, что их машины повредят, несколько раз уже ругались, а воз и ныне там", "Дублер Бардина от Чкалова до Решетникова по знакам - жилая зона, я реально задолбалась добираться до своего дома мимо курсантов. Как их в город в принципе выпускают, они совсем не умеют ездить?!", "Муж парковался на Громова, между нашей и впереди стоящей машиной ученик начал исполнять параллельную парковку. Итог - въехал задом в нашу!"

Люди винят во всем близость здания областного ГИБДД на Чкалова, 1. Мол, инспекторам удобно: вышел, сел в машину и поехал принимать экзамен. Что остается остальным? Гневно сигналить? Кроме испуга учеников и возможного ДТП, это ни к чему не приведет. Кто-то спешно устанавливает конусы "Частная территория. Проезд и парковка учебных автомобилей запрещены", но все это как мертвому припарка. Кроме того, сотрудники и курсанты автошкол не всегда отличаются культурой поведения. В частности, жители Юго-Западного жалуются, что после "учебок" парковочный карман на Чкалова усыпан бумажными стаканчиками, обертками и окурками. Кто-то варварски ходит в туалет прямо на улице.

"Я ничего против учебы не имею, я против учебы, которая создает огромные неудобства жителям"

- Это утвержденный экзаменационный маршрут от ГИБДД, и у нас нет другого выбора, кроме как подчиниться. Да, с новыми правилами не все согласны, и мы прекрасно понимаем, какие неудобства это может вызвать. Но, к сожалению, здесь мы ни на что влиять не можем, - признается в разговоре с "РГ" инструктор автошколы, пожелавший остаться анонимным.

А что думают будущие водители?

- Я боялся сдавать экзамен в городе, самый большой стресс - парковка во дворе между чужих, неучебных, машин, - говорит Александр, выпускник автошколы. - Чувствовал себя неуютно от того, что мешаю другим водителям и пешеходам, но ничего с этим не поделать. Правила придумал не я и не инструктор. Нужно же как-то учиться, чтобы в будущем не создавать аварийных ситуаций.

Гладко на бумаге

Когда весной 2021 года в России вводили новый административный регламент МВД по проведению экзаменов и отменяли сдачу упражнений на автодроме, хотели повысить качество подготовки водителей. С этой целью отменили все стандартные маршруты, теперь утверждается лишь перечень улиц, где допускается проверка навыков вождения, парковки, обгона, разворота в реальной обстановке. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.

На запрос "РГ" в ГИБДД пришел ответ: межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел (МРЭО) сейчас использует для экзаменов четыре маршрута в разных районах Екатеринбурга. Обучают же вождению автошколы на установленных маршрутах. Введение ограничений на учебную езду на отдельных участках в компетенцию Госавтоинспекции не входит.

"В связи с поступающими жалобами от жителей Юго-Западного района экзаменационный маршрут, приближенный к зданию МРЭО ГИБДД, расширен до 97 улиц. Сотрудниками Госавтоинспекции на указанном участке усилен контроль за участниками дорожного движения с целью предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе со стороны учебных транспортных средств", - сказано в письме за подписью начальника МРЭО полковника Игоря Заховаева.

Мы нашли официально утвержденный список маршрутов на сайте ГИБДД. Удивительно, но екатеринбуржцы, как и раньше, имеют право сдавать экзамены на Химмаше, Уктусе и Сортировке. В каждом районе под эти цели отведено от 11 до 14 улиц, причем здесь, в отличие от Юго-Запада, получить можно не только категорию "В", но и "С", "Д", "Е". Отчего же коллапс возник только в одном месте?

От "учебок" не спастись

На наш взгляд, ошиблись в оценке интенсивности движения. Проверять первичные навыки вождения рекомендуется на малозагруженных участках, тупиковых дорогах, преимущественно за пределами жилой застройки - все это мало похоже на район, комплексно застроенный многоэтажками еще в 70-80-е, имеющий на своей территории две областные больницы и перинатальный центр, куда съезжаются со всего региона. Улицы Серафимы Дерябиной, Амундсена и Московская и вовсе хронически стоят в пробках - это основные пути в расширяющиеся бешеными темпами Академический и Солнечный. А с учетом того, что последние островки частного сектора на Шаумяна-Щорса начали активно сносить и заменять на высотки, с каждым годом нагрузка на улично-дорожную сеть будет только возрастать.

Вторая причина - непропорциональное распределение автошкол между экзаменационными участками в разных районах города. Конечно, никто им не предписывал обучать там же, где сдают, но к каждой машине контролера не приставишь.

- Это неправда, что на Юго-Запад "учебки" приезжают только ради экзамена. Я видела эти машины и в восемь-девять вечера, и в воскресенье. Возле моего автомобиля девушка парковалась. Совсем неуверенно, очень медленно - не скажешь, что завтра человек на права сдает. Нет, это именно тренировочная езда, - замечает Елена Белова.

Вздохнут ли свободнее люди, живущие на Юго-Западе, после увеличения "экзаменационного квадрата" до 97 улиц? То, что курсантам станет сложнее подтверждать свои навыки, - однозначно. Их теперь могут отправить и в Академический, и на Широкую речку, и в УНЦ. А вот "учебок" на улицах микрорайона, как ни странно, меньше не стало, хотя решение в ГИБДД было принято еще в конце сентября.

Компетентно

Дмитрий Ларионов, официальный представитель Свердловского отделения комитета по защите прав автомобилистов:

- Первое, что я могу посоветовать недовольным гражданам: пишите жалобы в ГИБДД. Если возник перекос в сторону одного микрорайона, это, мягко говоря, непродуманно. С другой стороны, поставьте себя на место сотрудников Госавтоинспекции: они утвердили экзаменационные маршруты, но не получили обратную связь от местных жителей. Значит, все хорошо. Если вашу машину поцарапали при учебной езде, можно возместить ущерб по ОСАГО.

P. S.

Другие крупные города УрФО, Тюмень и Челябинск, не столкнулись с подобной проблемой. Экзамены на все водительские категории там принимаются как минимум в четырех районах, в каждом маршрут объединяет от 33 до 78 улиц.