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01.12.2021 17:37
Рубрика: Общество

В Курганском госуниверситете создали молодежную лабораторию

Текст: Валентина Пичурина (Курган)
Российская газета - Экономика УРФО № 274(8625)
В Курганском государственном университете (КГУ) открыли молодежную научно-исследовательскую лабораторию "Перспективные материалы для индустрии и биомедицины".

Новые молодежные лаборатории - часть национального проекта "Наука и университеты". До конца этого года по всей России откроют 120 подобных исследовательских подразделений. Решение о его создании в КГУ Министерство науки и высшего образования РФ приняло по итогам профильного конкурса. Лаборатория работает в рамках Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ) "Передовые производственные технологии и материалы", участником которого является КГУ.

Фото: Дина Кузнецова
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- Наша лаборатория тесно связана с одним из прорывных технологических проектов УМНОЦ - "Реконструктивная хирургия и экспресс-имплантация", - рассказал "РГ" ведущий научный сотрудник лаборатории, кандидат химических наук Дамир Сафин. - Перед нами стоит амбициозная задача - проектирование и создание новых материалов. Основной профиль лаборатории - химия, однако исследования также будут связаны со смежными областями: биохимией, медицинской химией, биомедициной.

По словам Дамира Сафина, работа ученых не ограничится тематикой одного технологического проекта: в Кургане располагаются две крупные фармкомпании, которым также может быть интересна проблематика исследований лаборатории.

Сейчас здесь формируется приборная база. Скоро появится ультрасовременный прибор, изготовленный в Великобритании. Он позволит решать самые сложные научные задачи, связанные с исследованием новых соединений, включая их оптические свойства.

- Прибор уникальный: по сути, он совмещает функционал различных устройств. Если раньше для решения подобных задач ученые вынуждены были использовать два отдельных прибора, дополняющих друг друга, то теперь благодаря современным технологиям достаточно иметь один - с расширенным функционалом. Кроме того, его можно будет доукомплектовать дополнительными приставками. Оборудования такого уровня в Курганской области до сих пор не было, - поясняет Дамир Сафин.

Более половины научного коллектива молодежной лаборатории - специалисты в возрасте до 39 лет. Это и научные сотрудники, и аспиранты, и даже студенты. Руководить ею будет тоже молодой, но уже имеющий международный авторитет и высокие наукометрические показатели ученый из Ирана.

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- В коллективе нам удалось объединить как уже состоявшихся специалистов с уникальным набором компетенций, так и только начинающих свой путь в науке коллег. Все это, безусловно, важно в плане долгосрочной перспективы развития лаборатории, а также обеспечения преемственности лучших практик, - подчеркивает Сафин.

Лаборатория станет центром притяжения и для увлеченных наукой школьников. Они смогут попробовать силы в исследовательских проектах по заказу реального сектора экономики.

- Одна из целей создания научных молодежных лабораторий - подготовка молодых специалистов, которые впоследствии будут востребованы научно-исследовательскими лабораториями и индустриальными компаниями, - пояснил старший научный сотрудник лаборатории, кандидат химических наук Артем Шаров. - К работе привлечены не только студенты-химики, но и студенты-математики. Мы надеемся, что благодаря выстроенной научно-образовательной траектории ребята смогут приобрести уникальные профессиональные компетенции и набор "мягких навыков" - soft skills, что позволит им комфортно чувствовать себя на рынке труда.

Таким образом, лаборатория будет способствовать формированию кадрового потенциала для научно-исследовательских проектов не только университета и предприятий региона, но и всей страны.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Курган

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