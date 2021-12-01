В Тюмени в подъезде нашли голую двухлетнюю девочку

В Тюмени в подъезде дома на Судостроителей обнаружили голую двухлетнюю девочку. Ее накануне заметил курьер, который привез заказ. Он попросил малышку показать, где она живет, и та отвела его в квартиру, где в это время спала ее нетрезвая мать.

Как рассказали агентству РИА Новости в пресс-службе областного главка полиции, на место выезжали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних и экстренной службы. Они забрали девочку и передали ее бабушке.

Информацию об инциденте передали в соответствующие органы системы профилактики, а мать поставили на учет. По данным городской комиссии по делам несовершеннолетних, женщина одна воспитывает дочку и уже попадалась на злоупотреблении алкоголем.

"К работе подключатся сотрудники областного наркологического диспансера, детской поликлиники, а также представители соцзащиты", - подчеркнули в администрации.