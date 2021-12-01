Врач-невролог рассказала, как коронавирус влияет на нервную систему

У 36,4 процента людей, перенесших коронавирусную инфекцию, отмечаются неврологические последствия заболевания.

"В большинстве случаев - у 33,7 процента пациентов - это нарушение функции мышц, их слабостью, снижением двигательного контроля", - рассказала главврач тюменского областного лечебно-реабилитационного центра Джинна Лебедева.

Также медики в более чем 27 процентах случаев диагностируют цереброваскулярные болезни (нарушение кровообращения сосудов мозга), и в 19,4 - энцефалопатию (диффузное нарушение функции головного мозга).

Почему это происходит? Дело в том, говорят специалисты, что COVID-19 нейротропен: он может поражать нервные клетки, попадая в нервную систему через обонятельные рецепторы, напрямую "ломает" структуры головного мозга. Например, лимбическую систему, которая отвечает в частности за эмоции и способность к усвоению новых знаний, а ее важнейшая часть - гипоталамус - за долгосрочную память, обработку и хранение пространственной информации.

"Повреждение вагуса (блуждающего нерва) вызывает вегетативную дисфункцию с тахикардией, аритмией, артериальной гипотензией, - перечисляет кандидат медицинских наук. - Начинаются проблемы со сном, подобие панических атак, тревожные расстройства".

Вирус остается в организме надолго, и успевает "натворить дел". Так, у пациента могут начаться мигрени, депрессия.

"Может развиться состояние, при котором тучные клетки (вид клеток иммунной системы) выделяют чрезмерное количество медиаторов, что приводит к хроническому воспалению", - уточнила доктор Лебедева.

Постоянно или периодически у человека может возникать слабость, одышка, апноэ (остановка дыхательных движений, чаще всего во время сна), обонятельные галлюцинации, искажение вкуса, потеря памяти и "туман в голове"… И множество других неприятных, и отчасти опасных, симптомов, которые могут длиться от нескольких недель до месяцев.

Поэтому медики отмечают важность реабилитации пациентов, переболевших коронавирусом. В зависимости от показаний это может быть дыхательная гимнастика, аэробика и прочие физические нагрузки, иногда - занятия с психологом.