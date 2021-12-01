Рекордные цены на газ в Европе могут снизить его экспорт из России

Прирост экспорта российского газа может оказаться ниже ожидаемого из-за энергетического кризиса в Европе. Его следствием может стать увеличение долгосрочных контрактов на поставку сжиженного природного газа (СПГ) с Ближнего Востока и из США, а также продолжение наращивания доли ветровой и солнечной генерации, несмотря на плохие результаты этого сектора в 2021 году. Эти факторы скажутся на спросе стран Европы на поставки трубопроводного газа из нашей страны.

Газовый кризис стали связывать исключительно с якобы недостаточным экспортом из нашей страны. Но паника на европейском рынке обусловлена рекордными биржевыми ценами на газ, которые с начала октября находятся на уровне выше 1000 долларов за тысячу кубометров. Реальной опасности возникновения дефицита газа в Европе нет. Об этом свидетельствуют многочисленные заявления "Газпрома" о выполнении всех контрактов в полном объеме и отсутствии дополнительных заявок на поставки со стороны европейских партнеров.

Подтверждает это статистика. Активных объемов газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы хватит, чтобы пройти отопительный период, даже если эта зима будет такой же холодной, как прошлая. На пике они составили 83,5 млрд кубометров, а прошлой осенью-весной из ПХГ было выкачано 82 млрд кубометров. Причем, по данным Gas Infrastructure Europe (GIE), в октябре-ноябре этого года закачка газа в ПХГ на 1,6 млрд кубометров превышает прошлогодние показатели, а отбор газа за эти два месяца увеличился только на 0,7 млрд кубометров по сравнению с прошлым годом. Погода же в большинстве стран Европы пока сохраняется плюсовая, несмотря на начавшуюся календарную зиму.

Реальной опасности возникновения дефицита газа в Европе нет

То есть камнем преткновения остаются высокие цены на газ, которые поддерживаются продолжающимися проблемами ветровой генерации в Европе и негативным новостным фоном. По итогам газового кризиса европейские страны могут как увеличить долгосрочные контракты с нашей страной, так и, наоборот, обратить свое внимание в сторону СПГ. До 2025 года ожидается мировой прирост мощностей по сжижению газа на 148 млн тонн (206 млрд кубометров). Доля нашей страны в этом увеличении - 32,8 млн тонн. Впрочем, большая часть новых объемов СПГ будет предназначена для рынка стран АТР, считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Группа стран, возглавляемая Германией, Австрией и Нидерландами, продолжает официально делать ставку на увеличение доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергобалансе и на механизмы краткосрочной (биржевой. - "РГ") торговли газом, отмечает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Андрианов.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Сергей Тихонов

Он подчеркнул, что именно у этих стран в силу географического положения нет проблем с доступом к российскому газу, а после введения в эксплуатацию "Северного потока-2" исчезнут и любые транзитные риски.

С точки зрения старшего аналитика УК "Альфа-Капитал" Максима Бирюкова, учитывая наши запасы и инфраструктуру по доставке, Европа неизбежно останется предсказуемым потребителем российского газа. Но, скорее всего, контракты будут двигаться в сторону более длинных сроков и предсказуемых цен. Параллельно Европа будет стремиться к диверсификации поставок, в значительной степени через СПГ, а инвестиции в ВИЭ останутся приоритетом среди европейских инфраструктурных проектов, считает эксперт.