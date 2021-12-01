"РГ" на Non/fiction: Беседы Ирины Краснопольской со звездами медицины

2 декабря стартует главное книжное событие зимы - Международная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction. Пять дней и более 400 интереснейших встреч с писателями, переводчиками и издателями, презентаций книг, лекций и дискуссий. Нам особенно приятно видеть среди участников этого большого праздника книги - наших коллег.

В день открытия ярмарки Non/fiction легенда отечественной журналистики, медицинский обозреватель "РГ" Ирина Григорьевна Краснопольская представит свою книгу "Диагноз от Краснопольской. Беседы о главном со звездами медицины", которая вышла в издательстве "Бослен".

Ирина Григорьевна - удивительный журналист, дружбой с которой дорожат светила медицины, профессора, главврачи больниц. Они все для нее Миши, Саши и Лелики. Но она никогда не бывает заложником приятельства, оставаясь камертоном чести в профессиональном сообществе, где она давно самая своя. Она всегда честно говорит и пишет о том, чем больна наша медицина и как надо ее лечить, чтобы выздоровел пациент не только в Склифе, но и на бамовской станции Тында...

Эта книга сложилась из интервью Ирины Краснопольской со светилами отечественной медицины. Каждый из них достоин и книги, и общественного поклонения. Эти 29 диалогов - как принципиальная возможность выразить благодарность всем отечественным медикам, которые в нелегкую эпоху дали всем нам понять, кто чего стоит. Краснопольская знала это всегда.

Поддержать автора придут президент НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев, главный врач-гинеколог, академик РАН Лейла Адамян и главный врач больницы №15 Валерий Вечорко. Модератор встречи - заместитель главного редактора "Российской газеты" Ядвига Юферова.

Ждем вас 2 декабря в 16.15 в Зоне семинаров № 3!