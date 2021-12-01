Рябков прокомментировал высылку российских дипломатов из США

У США есть время остановить высылку российских дипломатов, иначе Москва ответит зеркально, заявил замглавы МИД РФ Рябков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Разумеется, есть, конечно", - заявил Рябков, отвечая на соответствующий вопрос агентства. Он уточнил, что американцы установили два дедлайна, когда сотрудники дипмиссий РФ должны покинуть США - конец января и конец июня.

"Мы будем отвечать зеркально, и соответствующее количество американского персонала выедет из нашей страны по тому же самому принципу", - пояснил Рябков, отметив, что Москва против этих решений и призывает Вашингтон отказаться от них.

Ранее официальный представитель госдепартамента Джалина Портер заявила, что США стремятся к "большему паритету", ограничивая срок пребывания в стране российских дипломатов тремя годами.

27 ноября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что 27 российских дипломатов с семьями вынужденно покинут США 30 января. Еще столько же специалистов дипломатического представительства РФ уедут из страны через полгода - 30 июня.