Рябков: РФ продолжит добиваться от США отказа от эскалации

Россия продолжит добиваться от США и их союзников по НАТО отказа от наращивания военной активности у российских границ и примет все необходимые меры, чтобы обеспечить национальную безопасность. Об этом на "Форуме мировой политики" в МГУ заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат отметил, что Москву не может не беспокоить "продолжающаяся эскалация военно-политической напряженности в Европе".

"Россия, разумеется, заинтересована в стабилизации и повышении предсказуемости в отношениях с США и Западом в целом. Мы не намерены уходить от взаимовыгодного взаимодействия в сферах близких или пересекающихся интересов на основе принципов равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга. При этом продолжим настойчиво добиваться от Вашингтона и его натовских союзников отказа от наращивания военной активности, потенциалов и инфраструктуры вблизи российских границ, будем принимать все необходимые меры для гарантированного обеспечения национальной безопасности", - сказал Рябков.

По его словам, западные страны продолжат активно использовать против России такие средства, как нелегитимные односторонние санкции, вмешательство во внутренние дела, кибератаки и подогревание региональных конфликтов ближайшем геополитическом окружении. Как отметил дипломат, и дальше будет размываться грань между состоянием войны и мира.