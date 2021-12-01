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Текст:   Марина Трубилина 
13:12 01.12.2021

Росреестр будет автоматически определять бесхозную недвижимость

Росреестр представил сервис "Умный кадастр". С его помощью можно "автоматически" определять нехватку информации в ЕГРН.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Сервис "Умный Кадастр" работает на основе предобученных нейросетей и алгоритмов пространственного анализа.

Фото: РИА Новости
В России выросло число мошенничеств при сделках с недвижимостью

Система создана и протестирована во время эксперимента по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости (ЕИР), который в нынешнем году проводится в четырех пилотных регионах. Среди них Татарстан, Пермский и Краснодарский края, Иркутская область.

Как отметила замруководителя ведомства Елена Мартынова, сегодня в ЕГРН отсутствует примерно 10% данных об объектах недвижимости. Почти 46 млн объектов не имеют точных сведений о правообладателях. Процесс их выявления и вовлечения в оборот проводится в "ручном режиме".

"Без зарегистрированных прав люди не могут осуществлять юридически значимые действия со своей недвижимостью: например, продавать, передавать по наследству. Отсутствие данных в ЕГРН влечет за собой риски нарушения прав граждан, является причиной недополучения доходов региональных и местных бюджетов, из которых в том числе финансируется строительство социальных объектов. "Умный кадастр" позволяет перейти от трудоемкого "ручного" процесса и подворового обхода к использованию новых технологий для выявления, вовлечения в оборот земельных участков, объектов капитального строительства и исправления ошибок в сведениях ЕГРН. Сервис уже показал эффективность - скорость поиска таких объектов в пилотных регионах ЕИР в 2 тысячи раз превысила традиционные методы", - подчеркнула Мартынова.

Цифровой сервис распознает контуры объектов недвижимости и проверяет, есть ли сведения о них в ЕГРН и Государственном адресном реестре. "Умный кадастр" классифицирует выявленные объекты недвижимости и формирует различные датасеты (наборы данных), например, по категориям: отсутствующие в ЕГРН, расположенные в "зоне можно" или "зоне нельзя" (то есть пригодные или непригодные для вовлечения в оборот).

Внедрение сервиса, по оценкам Росреестра, благодаря оперативному выявлению и классификации объектов недвижимости позволит вовлечь в оборот дополнительные земельные участки и внести в ЕГРН сведения о примерно 17 млн объектов недвижимости.

Сейчас "Умный кадастр" уже работает на базе Государственной единой облачной платформы (Гособлако) и проходит опытную эксплуатацию в пилотных регионах.

"Мы нацелены на масштабирование сервиса на территорию всей страны, развитие новой функциональности и повышение качества технологии в рамках создания Национальной системы пространственных данных", - заявила заместитель главы Росреестра.

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