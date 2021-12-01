Россия и Китай разработали совместный авиационный стандарт

Россия и Китай утвердили первый стандарт "Авиационная техника. Требования к акустическому проектированию пассажирского салона и кабины экипажа самолетов", следует из результатов специальной рабочей группы по стандартизации Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в области гражданской авиации и гражданского авиастроения.

Как отметили стороны, принятие документа стало беспрецедентным событием в 20-летней истории российско-китайского сотрудничества в сфере стандартизации.

Подчеркивается, что на этапе проектирования будет урегулирован уровень шума в салоне и требования к проектированию в части акустики.

"Стандарт будет принят в качестве национального стандарта в Российской Федерации и государственного стандарта в КНР", - подчеркнул руководитель Росстандарта Антон Шалаев.