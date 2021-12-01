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01.12.2021 17:18
Рубрика: Власть

Россия и Вьетнам заключили соглашение о развитии сотрудничества

Текст: Юрий Гаврилов

В среду в Москве прошли переговоры министров обороны России и Вьетнама. Затем главы военных ведомств двух стран подписали ряд важных соглашений.

Шойгу проанализировал взаимодействие ведомств в области обороны

"1 декабря состоялась двусторонняя встреча министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с министром национальной обороны Вьетнама генералом армии Фан Ван Зянгом. По окончании встречи министрами подписаны двустороннее межправительственное соглашение о развитии военно-технического сотрудничества и межведомственный меморандум о сотрудничестве в области военной истории", - сообщили в Минобороны РФ.

В ходе переговоров Сергей Шойгу отметил, что между Россией и Вьетнамом накоплен уникальный опыт совместной работы, в основе которого - многолетняя дружба и взаимовыгодное сотрудничество. "Приоритетное внимание неизменно уделяем взаимодействию в военной и военно-технической сферах. Вьетнам - одно из ключевых государств Азиатско-Тихоокеанского региона, обладающее современными и хорошо оснащенными вооруженными силами", - подчеркнул российский министр.

Шойгу напомнил, что в этом году Вьетнам стал первой страной Юго-Восточной Азии, принявшей у себя конкурсы "Армейских международных игр - 2021". По словам министра, соревнования там прошли на высоком уровне, при большой поддержке военно-политического руководства государства.

В Минобороны РФ проинформировали, что в закрытой для представителей СМИ части переговоров главы оборонных ведомств двух стран обсудили перспективы военного и военно-технического сотрудничества России и Вьетнама. А также наметили план будущей совместной работы.

Сообщается, что встреча Сергея Шойгу с Фан Ван Зянгом подтвердила обоюдный настрой на последовательное наращивание многопланового сотрудничества по линии военных ведомств двух стран.

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