Россия ответила на высылку своих дипломатов из США

После того как Вашингтон принял решение выслать 27 российских дипломатов с семьями к 30 января и еще такое же количество - к 30 июня 2022 года, Москва приняла ответные меры.

"К 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольств США в Москве, которые находятся в командировке свыше трех лет", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы рассматриваем американское требование именно как высылку и намерены реагировать соответствующим образом", - добавила она.

Также если Вашингтон до 1 июля 2022 года не откажется от "трехлетнего правила", когда дипработник не имеет права находиться в командировке в США более трех лет подряд плюс перерыв между командировками должен составлять не менее трех лет, то Москва снова вышлет определенное количество американских дипломатов. "Еще уедут работники в общем количестве, соразмерном объявленной госдепартаментом цифре высылаемых россиян", - пояснила Захарова.

По ее словам, это не выбор России, такую игру нашей стране навязал Вашингтон. "В Америку дипломатов направляла Россия, выстраивая кадровую политику внутри нашего ведомства, дипломатической службы. Американские партнеры за нас придумали, как и кому из российских дипломатов уезжать из США, прекращая свою деятельность. Это, конечно, никак не вписывается в дипломатические нормы", - сказала представитель МИД России.