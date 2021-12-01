Киргизия обновит железнодорожную сеть и модернизирует подвижной состав. Такую возможность ей предоставляет сотрудничество с Россией. В ближайшее время государственная компания "Кыргыз темир жолу" (КТЖ - Киргизские железные дороги) надеется получить из РФ новые локомотивы, вагоны и специализированное оборудование.

Вагоны на выкуп

Обновить подвижной состав Киргизия рассчитывает при поддержке Российско-Киргизского фонда развития (РКФР), созданного на средства, выделенные правительством РФ. РКФР выступил одной из сторон договоренности, достигнутой между КТЖ и Национальной лизинговой корпорацией по развитию промышленности РФ ("Нацпромлизинг"). 10 ноября киргизская госкомпания и "Нацпромлизинг" подписали меморандум, который призван дать старт большим переменам в транспортной политике республики.

Серьезность своих намерений КТЖ уже подтвердила другой сделкой. На собственные средства компания закупает 100 полувагонов у одного из российских производителей. Сумма сделки пока не оглашается. Но известно, что до конца года в Киргизию прибудет половина этой партии. Другая поступит в течение первого квартала 2022-го. А немногим ранее КТЖ приобрела в России свыше 2,6 тысячи тонн рельсов для ремонта 20 километров пути.

- Это рельсы 2021 года выпуска, - утверждает генеральный директор госпредприятия Азамат Сакиев. - Они соответствуют нашим требованиям. Новые рельсы уже доставлены, и мы начали укладывать их на некоторых проблемных участках.

Заменить старые рельсы на новые планируется на трех участках. Самый протяженный из них расположен у станции Балыкчи - города на северо-западе иссык-кульского побережья. Пути также обновят под Кара-Балтой и у Чалдовара. Речь, иными словами, пока идет о замене полотна в северной части страны.

Пути на износ

Необходимость обновления подвижного состава и самой сети - не прихоть, а буквально веление безжалостного времени. Главным образом потому, что, согласно оценкам специалистов КТЖ, пути, проложенные по Тянь-Шаню, значительно изношены. Практически треть рельсов и половина шпал, находящихся в эксплуатации, требуют замены, а пока это не сделано, составы на некоторых участках вынуждены снижать скорость. В том числе - на пригородных маршрутах, некогда очень популярных у жителей населенных пунктов, расположенных недалеко от Бишкека.

- Я работаю в Бишкеке и много лет добирался до города, а потом обратно на поезде, - вспоминает житель села Беловодское Азиз Кылычев. - Было дешево и относительно быстро. В последние годы пересел на маршрутку. Мне, конечно, не нравится толчея в салоне, но я таким образом экономлю время.

Впрочем, проблемы железных дорог Киргизии связаны не только с состоянием путей, но и с подвижным парком. Более сорока процентов грузовых вагонов Киргизии находятся в нерабочем состоянии. Треть пассажирских отслужила свыше 30 лет. Девять из десяти тепловозов подлежат списанию по сроку службы. Киргизские железнодорожники самоотверженно пытались справиться с этими трудностями. Что-то ремонтировали собственными силами, остальное - с помощью коллег из постсоветских стран. Часть подвижного состава предоставляли в аренду Россия, Казахстан, Узбекистан. Однако понятно, что подобная поддержка серьезным образом картины не изменила.

Местные эксперты указывают, что в итоге за прошедшие с распада СССР десятилетия железнодорожный транспорт в значительной мере потерял привлекательность. Грузовые перевозки по республике осуществляются в основном автотранспортом. Причем в немалой степени это проявляется в сообщении между регионами и непосредственно северной и южной частью страны. Неразвитая сеть железных дорог также препятствует разработке перспективных месторождений.

Одно из них - разрез Кара-Кече, который является основным внутренним источником угля в республике. Запасов его достаточно, чтобы не только обеспечивать топливом бытовых потребителей, но и с лихвой удовлетворять нужды местных ТЭЦ, включая Бишкекскую - крупнейший энергообъект на севере республики. Одно время власти Киргизии рассматривали возможность строительства теплоэлектростанции, которая бы работала исключительно на местном угле. Эта ТЭС, как предполагалось, могла бы снабжать электроэнергией Нарынскую область и отдаленные районы Иссык-Кульской. Но проект пока лежит на полке, соседствуя с другими, не менее интересными инициативами.

А планов - громадье

С Кара-Кече между тем связан самый реалистичный на данный момент проект развития железных дорог Киргизии, хотя о его реализации власти в республике начали говорить еще в 1990-е годы. Предполагалось связать разрез веткой с существующим маршрутом Бишкек - Балыкчи. Протяженность новой дороги составила бы около 190 километров.

Проект, увы, застопорился. Главным образом из-за того, что на его реализацию так и не удалось найти средств. Дело в том, что стоимость прокладки каждого километра путей по маршруту - сложному из-за рельефа - оценивается примерно в пять миллионов долларов. Изыскать такую сумму властям Киргизии оказалось не под силу. По этой причине проект неоднократно предлагали иностранным инвесторам, прежде всего китайским, которые проявляют интерес к строительству транзитной ветки из КНР в Узбекистан.

Чтобы сделать проект более привлекательным с точки зрения капиталовложений, киргизская сторона предлагает рассматривать дорогу между Балыкчи и Кара-Кече как часть более протяженного маршрута. А именно участок, ведущий к южным областям страны, где он мог бы соединиться с транзитным коридором, упомянутым выше. Таким образом грузоперевозчики из Китая не только получили бы доступ к узбекской железнодорожной сети, но и расширили транспортные связи с Казахстаном через север Киргизии. Правда, есть одно весомое "но". Переговоры о строительстве ветки КНР - Киргизия - Узбекистан до сих пор не завершены, хоть и ведутся около двадцати лет.

Как утверждают официальные источники, камнем преткновения остается ширина колеи. В Киргизии используется российский стандарт, а Пекин настаивает на международном, узком.

Так или иначе, интерес КНР к развитию транспортных сетей на Тянь-Шане не угас. Возможно, наоборот - вырос. Так, несколько недель назад в Бишкеке побывала делегация китайских железнодорожников. Как утверждают в КТЖ, гости прибыли для детального обсуждения двух проектов - строительства железной дороги Балыкчи - Кара-Кече и электрификации маршрута Балыкчи - Луговая (Казахстан). "По итогам проведенной совместной работы планируется подготовка технического решения и финансового расчета для дальнейшего продвижения и практической реализации проектов", - сообщили в госкомпании.

Справка "РГ"



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Кстати



На территории Киргизии железная дорога появилась в 1924 году. Вплоть до парада суверенитетов она развивалась как часть единой сети СССР и на территории горной республики никогда не представляла собой единое целое. Железные дороги Киргизии состоят из нескольких разрозненных частей, связанных друг с другом участками, проходящими по территории Казахстана и Узбекистана.



Протяженность северного участка железнодорожной сети республики составляет 323,4 километра. Южного - 101,2. В целом же в Киргизии проложены 424,6 километра главных, 220 - станционных и 66,4 - подъездных путей.