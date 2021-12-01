Россия впервые выйдет на международный рынок научно-популярного кино под единым брендом

16 российских компаний представят свои проекты на Всемирном конгрессе продюсеров научно-популярного и документального кино World Congress of Science and Factual Producers (WCSFP), который проходит с 30 ноября по 2 декабря.

WCSFP - ежегодная международная конференция производителей научного кино со всего мира. Каждый год участники собираются в другой стране, но в этом основная часть мероприятия состоится онлайн. При этом параллельно работают офлайн -представительства для встреч в Страсбурге (Франция), Торонто (Канада), Лондоне (Великобритания) и Сиднее (Австралия). Роскино уже продемонстрировало, как прекрасно умеет работать в онлайн-формате. Многочисленные рынки и кинофестивали, включая собственный, российский Key Buyers Event - тому подтверждение.

А сейчас, впервые в истории конференции WCSFP, российские компании, проекты и таланты представлены на объединенном стенде Smart Content from Russia под брендом Russian Content Worldwide. Стенд организован Роскино при поддержке Министерства культуры РФ, Фонда кино и в партнерстве с Фестивалем актуального научного кино ФАНК. Кстати, WCSFP работает в партнерстве с фестивалем Hot Docs - так что перспективы сотрудничества - налицо.

Директор Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светлана Максимченко поясняет: "Качество создаваемых сегодня в нашей стране научно-популярных и документальных фильмов растет, а этот вид кинематографа постепенно возвращает интерес зрителей. В этом году Минкультуры России впервые организовало отдельный конкурс неигрового кино. Его итоги показали, что у нас по-настоящему сильные творческие команды, готовые широко представлять отрасль на международных площадках, популяризировать науку и рассказывать о ярких событиях нашей страны".

Представим нескольких участников российского стенда Smart Content from Russia:

1. Киностудия имени М. Горького представит фильм "Ангелы Милы" режиссера Анастасии Трофимовой, рассказывающий историю основателя Фонда помощи социально незащищенным жителям Африки MILA4AFRICA Милы Ануфриевой.

2. Онлайн-кинотеатр KION представит биографический документальный фильм Родиона Чепеля о создателе "ВКонтакте" и Telegram "Дуров" и документально-игровой фильм о создателе водородной бомбы и всемирно известном правозащитнике Андрее Сахарове "Сахаров. Две жизни" Романа Супера и Ивана Проскурякова.

3. Компания AMEX MEDIA представит фильм "Нерка. Рыба Красная". Фильм принял участие в 228 фестивалях в 49 странах мира. С момента премьеры в США в марте 2020 года он собрал 80 наград, в числе которых Гран-При старейшего в Европе фестиваля экологических фильмов EKOFILM (Чехия), Лучшая независимая работа (GREEN SCREEN Festival - Германия) и другие.

4. Производственная компания ODIN-MEDIA представит фильмы "Невидимая надежда", "Арктика. Рискованная экспедиция", и "Страна медведей". Первый посвящен проблеме загрязнения Земли пластиковыми отходами. В нем рассказано о попытках решить ее в разных уголках планеты: от Брюсселя до озера Байкал и Дели. "Арктика. Рискованная экспедиция" - хроника 42-х дней арктической экспедиции, во время которой происходит забор образцов воды, почвы и микроорганизмов.

5. Московская независимая кинокомпания "КИНОКУЛЬТ" представит фильм "Пространство Лобачевского". Это современный портрет великого российского математика 19-го века.

6. Киностудия Shpilenok Film представит фильм "Камчатка. Рассказ в лисах". Герои картины - лисы, самые харизматичные животные региона.

7. Студия Lesfilm представит документальный фильм Ирины Журавлевой и Владислава Гришина "Медведи Камчатки. Начало жизни", снятый в Южно-Камчатском федеральном заказнике, который часто называют "медвежьим раем".

8. Компания LNF, продолжатель традиций "Леннаучфильма", представит проект "Бианки. Портреты на фоне эпохи" - историю жизни семьи Бианки, несколько поколений которой посвятили себя орнитологии.

9. Краснодарская киностудия представит проект "Жизнь с бактериями. Записки о микробиологии". Главный герой фильма - Андрей Шестаков, руководитель лаборатории физиологии и биохимии микробов МГУ, который ездит со своей командой по стране с целью найти и испытать полезные для человека бактерии.

10. Студия EON FILM представит картину "Северный ветер бывает теплым". Герой - Александр, отшельник, философ и оленевод, много лет живущий в арктической тайге в Якутии.

11. Студия "Лавр" представит фильм "Невечная мерзлота". Россия - единственная страна в мире, где в условиях вечной мерзлоты существует развитая инфраструктура, живут миллионы человек, добываются ресурсы. Что будет, если эта основа жизни растает?

12. Продюсерский центр MIRADOX представит фильм "В поисках Ирбиса" - о редком, исчезающем виде фауны - снежном барсе (ирбисе).

13. Кинокомпания "29 февраля" представит фильм "Митрофан Аксенов. Смерти нет". Митрофан Аксенов - забытый гений, предсказавший ряд научных открытий 20-го века, включая теорию относительности.

14. Студия Magic Mountain Production представит фильм "Охотники за глубиной". Это хроника спуска группы добровольцев в самую глубокую впадину на Земле.

15. Киностудия See More Productions представит фильм "Мой личный дракон", рассказывающий об арктических динозаврах, живших когда-то в Сунтарском улусе в Якутии.

16. Кинорежиссер, сценарист и продюсер Юлия Киселева, финалист премии "Тэфи-регион" и тройной финалист премии "Лавр", чьи предыдущие фильмы приняли участие в более чем 70 кинофестивалях и получили более 50 наград, представит фильм "Чип внутри меня". В центре сюжета - технология имплантации, которая, с одной стороны, открывает огромные возможности, но с другой - вызывает вопросы этического характера.