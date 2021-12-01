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01.12.2021 11:46
Рубрика: Власть

Руководители "Единой России" поздравили партию с 20-летним юбилеем

Текст: Айсель Герейханова
В среду "Единая Россия"отмечает свой 20-летний юбилей. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак отметил, что благополучие людей и защита национальных интересов являются главной целью "ЕР" на протяжении всех этих лет.
Владимир Путин выступает на XX съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия". Фото: Константин Завражин/РГ

"Мы благодарны каждому, кто в течение этих 20 лет верил в "Единую Россию", выбирал нас и был с нами рядом. Опираясь на широкую народную поддержку, мы смогли многого добиться. Мы гордимся, что спустя столько лет нам по-прежнему доверяют десятки миллионов граждан. Это значит, что мы все делаем правильно", - подчеркнул он.

Турчак сообщил, что съезд "Единой России" назначен на 4 декабря

"Единая Россия" под руководством президента РФ "сумела объединить миллионы людей", сказал руководитель фракции партии в Госдуме Владимир Васильев. "Партия стала надежной опорой для президента в высшем законодательном органе страны, заслуживая на выборах поддержку большинства избирателей", - добавил он.

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов подчеркнул, что быть партией парламентского большинства - огромная ответственность.

"Именно "Единая Россия" перед принятием ключевых законопроектов проводит обсуждение этих инициатив с профессиональным сообществом, с жителями во всех регионах страны, с общественными организациями, чтобы выработать максимально взвешенное решение. Наш депутатский корпус задает тренд, регулярно проводя личные приемы граждан. Хочу сказать спасибо всем, кто поддерживает нас, критикует, предлагает решения, всем, кто неравнодушен к будущему России", - сказал он.

"Единая Россия" была образована 1 декабря 2001 года в форме объединения движения "Единство", избирательных блоков "Отечество - Вся Россия" и "Наш дом - Россия".

Власть Работа власти Партии "Единая Россия"

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