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01.12.2021 21:21
Рубрика: Власть

Счетной палате расширят полномочия

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 274(8625)
Деятельность Счетной палаты планируется усовершенствовать. Закон об этом внес в Госдуму президент России Владимир Путин. Поправки понадобились в связи с развитием отечественной и зарубежной практики осуществления внешнего государственного аудита.

В том числе регламентируется применение стратегического аудита для оценки рисков и результатов достижения стратегических целей социально-экономического развития и обеспечения безопасности России, предусмотренных документами стратегического планирования и иными документами стратегического характера, говорится в пояснении на сайте Госдумы.

Фото: РИА Новости
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Законопроектом определяются полномочия Счетной палаты по осуществлению государственного аудита эффективности и соответствия российским нормативным правовым актам порядка формирования федеральной собственности, управления и распоряжения ею, в том числе акциями (долями в уставном капитале) хозобществ, принадлежащими Российской Федерации. Счетная палата будет проводить экспертизу и давать заключения по вопросам эффективности формирования федеральных и иных ресурсов, управления и распоряжения ими, а также осуществлять аудит поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по договорам, заключаемым в целях исполнения госконтрактов.

Счетная палата может получить право участвовать в законопроектной деятельности госорганов

В пределах своей компетенции Счетная палата будет вправе инициировать перед субъектами права законодательной инициативы предложения о совершенствовании бюджетного законодательства и развитии финансовой системы, а также участвовать в законопроектной деятельности госорганов. Ведомство может также получить и постоянный доступ к информационным системам не только федеральных органов исполнительной власти, как сейчас, но и иных федеральных госорганов, органов управления государственными внебюджетными фондами, федеральных государственных учреждений.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы Счетная палата Законодательная власть Госдума Президент

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