Счетной палате расширят полномочия

Деятельность Счетной палаты планируется усовершенствовать. Закон об этом внес в Госдуму президент России Владимир Путин. Поправки понадобились в связи с развитием отечественной и зарубежной практики осуществления внешнего государственного аудита.

В том числе регламентируется применение стратегического аудита для оценки рисков и результатов достижения стратегических целей социально-экономического развития и обеспечения безопасности России, предусмотренных документами стратегического планирования и иными документами стратегического характера, говорится в пояснении на сайте Госдумы.

Законопроектом определяются полномочия Счетной палаты по осуществлению государственного аудита эффективности и соответствия российским нормативным правовым актам порядка формирования федеральной собственности, управления и распоряжения ею, в том числе акциями (долями в уставном капитале) хозобществ, принадлежащими Российской Федерации. Счетная палата будет проводить экспертизу и давать заключения по вопросам эффективности формирования федеральных и иных ресурсов, управления и распоряжения ими, а также осуществлять аудит поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по договорам, заключаемым в целях исполнения госконтрактов.

Счетная палата может получить право участвовать в законопроектной деятельности госорганов

В пределах своей компетенции Счетная палата будет вправе инициировать перед субъектами права законодательной инициативы предложения о совершенствовании бюджетного законодательства и развитии финансовой системы, а также участвовать в законопроектной деятельности госорганов. Ведомство может также получить и постоянный доступ к информационным системам не только федеральных органов исполнительной власти, как сейчас, но и иных федеральных госорганов, органов управления государственными внебюджетными фондами, федеральных государственных учреждений.