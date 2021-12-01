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Текст:   Марина Трубилина 
19:00 01.12.2021

Себестоимость строительства за год выросла на 10%

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

В семь с лишним раз может отличаться себестоимость строительства в разных регионах России. Это следует из данных Росстата.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Цена "квадрата" в новостройках Москвы впервые достигла 300 тысяч рублей

Средняя фактическая стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в домах, построенных в январе-сентябре нынешнего года, составила 47907 рублей (речь идет о жилье квартирного типа без учета домов, построенных населением). В сельской местности себестоимость строительства ниже (42426 рублей), чем в городах (48357 рублей). Годом ранее стоимость держалась на уровне 42982 рублей, рост составил 11,5%.

Дороже всего строительство на Чукотке - 189 114 рублей за "квадрат". Высокая себестоимость также на Сахалине (89369 рублей), Ямало-Ненецком АО (81486 рублей), Москве (78636 рублей), Якутии (74554 рубля) и Хабаровском крае (69602 рубля).

В 51 регионе эта стоимость ниже, чем в среднем по России. Дешевле всего строительство в Дагестане (26333 рубля), Астраханской (27719 рублей) и Ивановской (29616 рублей) областях.

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