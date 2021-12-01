Семьи с двумя и более детьми не будут платить НДФЛ при продаже жилья

Семьи с двумя и более детьми при соблюдении некоторых условий освобождаются от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ), полученные при продаже жилья в случае приобретения ими нового жилья для улучшения жилищных условий.

Закон об этом подписал президент Владимир Путин. Речь идет о доходах, полученных при продаже квартир, жилых домов или их частей, которые были использованы для покупки нового жилья большей площади. На льготу могут претендовать родители или усыновители, у которых есть несовершеннолетние дети либо дети в возрасте до 24 лет, которые обучаются очно. На нее же может претендовать и один из детей.