Сенаторы: Бюджет на следующие три года сбалансирован и устойчив

Бюджет на следующие три года сбалансирован, устойчив и имеет достаточный запас прочности, считают в Совете Федерации. На заседании первого декабря сенаторы одобрили закон о главном финансовом документе страны на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов.

Доходы федерального бюджета в следующем году составят 25,021 трлн рублей, в 2023-м - 25,540 трлн рублей, а в 2024 году - 25,831 трлн рублей. Расходы запланированы в 2022 году на уровне 23,694 трлн рублей, в 2023-м - 25,241 трлн рублей, а в 2024-м - 26,354 трлн рублей. Таким образом, в 2022 году профицит составит 1,33 трлн рублей, в 2023-м - 0,3 трлн, а в 2024-м ожидается дефицит в 0,52 трлн рублей. Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что сейчас инфляция составляет примерно 8%. При этом на следующий год заложены необходимые ресурсы для индексации тех социальных расходов, которые по законодательству должны индексироваться на фактический уровень инфляции. В минфине ожидают, что потребительская инфляция по итогам следующего года не превысит 4%. Силуанов также рассказал, что средства Фонда национального благосостояния помимо инфраструктурных проектов будут инвестированы в проекты по линии "Росатома", "Ростеха" и минпромторга. "То есть это комплексный вклад в экономику по целому ряду направлений", - добавил глава минфина. Средства самого ФНБ к концу 2024 года планируется увеличить до 23,267 трлн рублей за счет дополнительных нефтегазовых доходов.

Председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов выделил ярко выраженную социальную направленность бюджета. "Мы видим существенный рост расходов на здравоохранение, образование, социальную политику - всех тех расходов, которые направлены на развитие человеческого капитала", - заявил парламентарий. В главный финансовый документ заложено финансирование адресной поддержки семей с детьми, выплаты пособий беременным, которые испытывают материальные трудности, углубленная диспансеризация, программы медицинской реабилитации.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что, несмотря на негативные последствия пандемии ковида, документ сверстан с достаточным запасом прочности. "Это придает уверенности нашему бизнесу, нашим гражданам, способствует улучшению делового и инвестиционного климата, работа сделана очень качественно, эффективно", - отметила она.

На социальные задачи выделено на 250 млрд рублей больше, чем в 2021 году. Расходы на образование выросли на 26%, а на культуру - на 30% по сравнению с допандемийным 2019-м. Учтены и социально значимые поправки, которые совместно разработали сенаторы и депутаты Госдумы. "В результате работы парламента в бюджет заложены дополнительные средства на программу долговременного ухода за пожилыми в размере 1,46 миллиарда рублей. Такой объем финансирования позволит запустить ее еще в семи субъектах РФ", - привела пример зампред Совфеда Галина Карелова.

Мы видим существенный рост расходов на здравоохранение, образование, социальную политику - всех тех расходов, которые направлены на развитие человеческого капитала

Также внесены поправки, касающиеся обеспечения ВИЧ-инфицированных граждан жизненно необходимыми лекарствами - на эти цели в бюджете предусмотрено 6,9 млрд рублей на следующие три года. Кроме того, предусмотрены бюджетные средства в размере 1,29 млрд рублей на заготовку, хранение и транспортировку донорской крови.

По словам руководителя Счетной палаты России Алексея Кудрина, в ходе рассмотрения бюджета Госдумой во втором чтении принято 589 поправок, причем 559 из них внесло правительство. "Мне кажется, что мы впоследствии должны ждать от правительства более цельного бюджета уже в первом чтении, чтобы минимально само же правительство меняло свои же предложения, которые представлены к первому чтению", - подчеркнул главный аудитор. Хорошей практикой Кудрин назвал распределение межбюджетных трансфертов на 95,6%, хотя львиная доля - это "связанные деньги", которыми регионы не могут распоряжаться самостоятельно. "Общий объем трансфертов субъектам - 3 триллиона 229 миллиардов рублей", - уточнил он.

Фактические цифры подтвержденной потребности в выплатах к концу года существенно отличаются от плановых и прогнозных, причем не всегда по объективным причинам, констатировал Анатолий Артамонов. "Часто это бывает из-за неготовности документации, неточного учета, не вовремя поданных заявок, и здесь надо, конечно, работать с нашими регионами. Чтобы такого не допускать, надо уже сейчас объяснять, чтобы все выделяемые регионам средства из федерального бюджета направлялись на запланированные мероприятия и выплаты доходили до получателей без задержек", - сказал сенатор.