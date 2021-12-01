Сенаторы поддержали закон о применении средств сдерживания авиадебоширов

Поправки вносятся в статью Воздушного кодекса о правах членов экипажа воздушного судна и сотрудников службы авиационной безопасности эксплуатанта в случае совершения противоправных действий на борту самолета.

Экипаж и охрана на основании распоряжения командира смогут применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения, специальные средства сдерживания в отношении лиц, которые создают непосредственную угрозу безопасности полета воздушного судна либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться командиру самолета, объяснил член комитета Совфеда по экономической политике Александр Пронюшкин.

К специальным средствам сдерживания, например, относятся пластиковые наручники. Перечень этих средств и правила их применения установит правительство.