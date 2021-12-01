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01.12.2021 14:25
Рубрика: Власть

Сенаторы уточнили форму полиса медстрахования

Текст: Дмитрий Гончарук
Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) можно будет выдавать в виде документа на бумажном носителе, в виде штрихового кода, а также записывать на другой материальный носитель. Такой закон Совет Федерации одобрил на заседании первого декабря.
Фото: Тарас Литвиненко/РИА Новости Фото: Тарас Литвиненко/РИА Новости
Фото: Тарас Литвиненко/РИА Новости

Поправки вносятся в Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в РФ" и статью 13.2 Федерального закона "Об актах гражданского состояния". Согласно документу, полис ОМС представляет собой "уникальную последовательность символов в машиночитаемой форме, которая присваивается сведениям о застрахованном лице в едином регистре застрахованных лиц при ведении персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах".

Фото: iStock
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Данные полиса будут храниться в едином регистре застрахованных лиц, информацию в него внесут территориальные фонды ОМС на основании сведений, предоставляемых организациями и органами государственной власти, включая органы записи актов гражданского состояния.

Такие нормы позволят выдавать полис ОМС по факту рождения или получения гражданства, а также на основании заявления самого застрахованного лица, отметила председатель Комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко.

С 1 января 2024 года при обращении за медпомощью можно будет предъявить любой документ, который удостоверяет личность, а полис на бумаге или в виде пластиковой карты будет предоставляться по желанию.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Реформа системы медицинского страхования

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