Сенаторы уточнили форму полиса медстрахования

Поправки вносятся в Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в РФ" и статью 13.2 Федерального закона "Об актах гражданского состояния". Согласно документу, полис ОМС представляет собой "уникальную последовательность символов в машиночитаемой форме, которая присваивается сведениям о застрахованном лице в едином регистре застрахованных лиц при ведении персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах".

Данные полиса будут храниться в едином регистре застрахованных лиц, информацию в него внесут территориальные фонды ОМС на основании сведений, предоставляемых организациями и органами государственной власти, включая органы записи актов гражданского состояния.

Такие нормы позволят выдавать полис ОМС по факту рождения или получения гражданства, а также на основании заявления самого застрахованного лица, отметила председатель Комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко.

С 1 января 2024 года при обращении за медпомощью можно будет предъявить любой документ, который удостоверяет личность, а полис на бумаге или в виде пластиковой карты будет предоставляться по желанию.