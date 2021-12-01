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01.12.2021 20:08
Рубрика: Власть

Шойгу объявил 29 и 30 декабря днями отдыха в Вооруженных силах

Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 274(8625)
Вчера министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что по его приказу 29 и 30 декабря объявлены в Вооруженных силах днями отдыха. "Взамен поработаем 18 и 25 декабря", - сказал глава военного ведомства на селекторном совещании.
Взамен неплановых выходных перед Новым годом Сергей Шойгу объявил рабочими днями для военных 18 и 25 декабря. Фото: mil.ru Взамен неплановых выходных перед Новым годом Сергей Шойгу объявил рабочими днями для военных 18 и 25 декабря. Фото: mil.ru
Взамен неплановых выходных перед Новым годом Сергей Шойгу объявил рабочими днями для военных 18 и 25 декабря. Фото: mil.ru

По словам Шойгу, армейское руководство продолжает уделять самое пристальное внимание вопросам соцзащиты военных и членов их семей через предоставление им дополнительных возможностей и привилегий. Большим шагом в этом направлении министр назвал разработанную совместно с "Военторгом" программу лояльности для военнослужащих "Партнеры Армии России" - она функционирует с ноября нынешнего года. "В рамках программы через электронный личный кабинет военнослужащие могут получить доступ к скидкам на широкий перечень товаров и видов услуг. В настоящее время порядка 500 российских компаний уже являются партнерами программы, и их перечень постоянно расширяется", - рассказал Шойгу.

Фото: Алексей Ерешко / РИА Новости
Шойгу: Военнослужащие могут получить скидки от почти 500 российских компаний

Большое внимание в ведомстве уделяют оснащению ВМФ современной боевой техникой. "В 2021 году военным морякам переданы четыре корабля и одно судно. Боевой состав Северного флота пополнился головным атомным подводным крейсером "Казань", - отметил министр. - Строительство большой дизельной подводной лодки "Магадан" и базового тральщика "Георгий Курбатов" завершено досрочно. В декабре планируется передача первых серийных атомных крейсеров "Князь Олег" и "Новосибирск".

С апреля по поручению президента РФ Желдорвойска подключились к реконструкции БАМа на участке Улак - Февральск общей протяженностью 340 км. "Восстановлено более 100 километров притрассовых автодорог и 15 автомобильных мостов, - рассказал Шойгу. - Применение современных технологий позволит нам досрочно сдать отдельные объекты".

В декабре ВМФ передадут первые серийные атомные крейсеры "Князь Олег" и "Новосибирск"

Летом в реконструкции БАМа участвовали студенты Дальневосточного госуниверситета путей сообщения. В 2022 году будет создано уже 12 студенческих стройотрядов. Кроме того, на БАМе пройдут войсковую практику 87 курсантов Военного института Железнодорожных войск и военных сообщений. "Напомню, что Байкало-Амурская магистраль считается самым сложным и ответственным участком сети железных дорог России. Поэтому участие в ее строительстве - это получение ценного опыта в решении важнейших государственных задач", - сделал вывод министр.

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