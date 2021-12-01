Шойгу: Военнослужащие могут получить скидки от почти 500 российских компаний

По словам Шойгу, армейское руководство продолжает уделять самое пристальное внимание вопросам социальной защищенности военнослужащих и членов их семей через предоставление им дополнительных возможностей и привилегий. Большим шагом в этом направлении министр назвал разработанную совместно с "Военторгом" программу лояльности для военнослужащих "Партнеры Армии России" - она функционирует с ноября нынешнего года. "В рамках программы через электронный личный кабинет военнослужащие могут получить доступ к скидкам на широкий перечень товаров и видов услуг. В настоящее время порядка 500 российских компаний уже являются партнерами программы, и их перечень постоянно расширяется", - сказал Шойгу.

Решение социальных вопросов - лишь одно из направлений комплексного развития Вооруженных сил. Не меньше внимания в ведомстве уделяют их оснащению современной боевой техникой. Шойгу напомнил, как эта проблема решается в ВМФ. "В 2021 году военным морякам переданы четыре корабля и одно судно. Боевой состав Северного флота пополнился головным атомным подводным крейсером "Казань". 7 мая на нем был торжественно поднят флаг. - отметил министр - Строительство большой дизельной подводной лодки "Магадан" и базового тральщика "Георгий Курбатов" завершено досрочно. В декабре планируется передача первых серийных атомных крейсеров "Князь Олег" и "Новосибирск".

Отдельно на совещании говорили об участии Железнодорожных войск в строительстве Байкало-Амурской магистрали. С апреля по поручению президента РФ они активно подключились к реконструкции участка БАМа Улак-Февральск общей протяженностью 340 км. "На 19 объектах задействовано полторы тысячи военных железнодорожников, используется порядка 700 единиц техники. К настоящему моменту полностью подготовлена полоса отвода строящейся железной дороги. На всем протяжении участка восстановлено более 100 километров притрассовых автодорог и 15 автомобильных мостов, - рассказал Шойгу. - Для передислокации техники используются четыре временные автомобильные переправы через крупные и быстротечные реки. Применение современных технологий позволит нам досрочно сдать отдельные объекты. При необходимости нарастим имеющиеся силы и средства".

Летом в реконструкции БАМа участвовали студенты Дальневосточного государственного университета путей сообщения. Минобороны продолжит эту полезную практику. В следующем году будет создано 12 студенческих стройотрядов. Кроме того, к прохождению войсковой практики привлекут 87 курсантов Военного института Железнодорожных войск и военных сообщений. "Напомню, что Байкало-Амурская магистраль считается самым сложным и ответственным участком сети железных дорог России. Поэтому участие в ее строительстве - это получение ценного опыта в решении важнейших государственных задач", - сделал вывод министр обороны.

На совещании также проанализировали состояние аварийности на военном автотранспорте. По словам Шойгу, для обеспечения безопасного передвижения воинских колонн военная полиция в этом году осуществила более 20 тыс. сопровождений. В ходе ежегодного техосмотра военная автоинспекция проверила более 170 тыс. транспортных средств, что в значительной мере позволило предотвратить ДТП из-за технических неисправностей автомобилей. "Результатом совместной работы командования военных округов, военно-политических органов, военной полиции и инженерно-технического состава воинских частей в текущем году стало снижение количества аварий с участием служебного транспорта на 43 процента, благодаря чему число пострадавших сократилось на половину", - привел статистику министр обороны.

Показатели в целом хорошие. Тем не менее Шойгу потребовал от всех органов военного управления уделять предотвращению аварийности постоянное внимание. То же касается обеспечения безопасности полетов в Вооруженных силах и необходимости снижения в 2022 году аварийности военной авиации.

Отдельной темой для разговора на совещании стал начавшийся 1 декабря в Вооруженных силах новый учебный год. Подготовились к нему в армии и на флоте основательно. С офицерами, сержантами проведены сборы и инструкторско-методические занятия. Выполнен ремонт и обслуживание полигонного оборудования. Вооружение, военная и специальная техника переведены на зимний режим эксплуатации. Созданы необходимые запасы материально-технических средств.

Тем не менее Шойгу обратил внимание командиров всех уровней на необходимость поддержания интенсивности боевой учебы и выполнения установленных индивидуальных показателей. Он подчеркнул, что во избежание распространения новой коронавирусной инфекции все мероприятия должны проводиться в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами.

"Более подробно стоящие перед нами задачи, в том числе касающиеся боевой подготовки, обсудим на итоговой коллегии Министерства обороны в конце декабря", - пообещал министр.

Он также напомнил, что 1 декабря исполнилось 125 лет со дня рождения великого полководца Георгия Константиновича Жукова. "Я вас всех поздравляю с этим событием. Этот человек внес огромный вклад в развитие Вооруженных сил, в Великую Победу. Он заслужил, чтобы мы его сегодня поздравили с этим замечательным юбилеем", - уверен министр обороны.

Еще глава оборонного ведомства России поздравил военную полицию с 10-летием со дня образования. "Дата круглая. За это время сделано много. Надеюсь, сделано будет еще больше", - подчеркнул Шойгу.