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01.12.2021 22:27
Рубрика: Культура

"Сибирь: счастье за горами" станет одним из самых заметных хитов non/fiction

Текст: Юрий Татаренко
Российская газета - Федеральный выпуск № 274(8625)
Среди самых заметных хитов ярмарки - сборник прозы "Сибирь: счастье за горами" с участием Романа Сенчина, Сергея Шаргунова, Василия Авченко, Михаила Тарковского и других замечательных авторов. Книга вышла в издательстве АСТ - "Редакции Елены Шубиной". Автор идеи - писатель Илья Кочергин - и рассказал "РГ" о книге и ее авторах.
Роман Сенчин и Илья Кочергин дружат со времен учебы в Литинституте. Фото: из архива Ильи Кочергина

Почему именно Сибирь?

Илья Кочергин: Мне кажется, такая книга нужна сегодня. Приведу цитату из своего очерка: "Огромная и малонаселенная Сибирь, которая пока используется практически только как ресурс, это территория неосвоенная до конца в культурном плане. Здесь возможны находки новых смыслов, новых идей и новых возможностей. Сибирь - это всегда немного то, что скрывается за перевалом... Мы плохо чувствуем огромное тело своей страны, словно подростки, не свыкшиеся еще со своими вымахавшими конечностями. Тело работает, иногда устает, истощается, требует отдыха или болит. Но оно для нас только ресурс, мы пугаемся и злимся, когда оно подводит нас".

Ваши тексты когда-то заметили сразу...

Илья Кочергин: Так вышло, что я на старте вдруг получил сразу много премий. Поступил в Литинститут, показал текст Рекемчуку, тот посоветовал отнести в "Новый мир". Там его сразу опубликовали и дали премию по итогам года за лучший дебют.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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Хватило на бутылку грузинского вина, но разве в этом дело? Главный организатор "Липок" Сергей Александрович Филатов лет пять назад заметил: "Раньше молодые писатели были большей частью раздолбаями, но и ярких имен было больше. А прошло 20 лет, стали появляться ребята еще интереснее, умнее и начитаннее, а звезд стало меньше".

А с чем это связано?

Илья Кочергин: Наверное, статус писателя резко понизился. Литература стала видом хобби. А ради хобби не надо расковыривать болячки души. Копирайтинг спокойнее и прибыльнее. Притупилось желание у современных писателей - мир перевернуть.

Может, и к лучшему: зачем переворачивать?

Илья Кочергин: Возможно. Гейзеры тоже выплескиваются, а потом долго накапливают энергию. Хотя... Хороший текст наполовину сам пишется, если условия правильные. Посади семечко в плохую землю - деревце кривым вырастет.

Вы москвич - с чего вдруг потянуло на природу?

Илья Кочергин: Если оказался в лесу - надо уметь его видеть. В городе мы видим вывески магазинов и знаки уличных переходов, легко читаем указатели в метро. А природу читаем с трудом, нам с ней скучно. Мы слепы, глухи и не знаем, чем себя занять. А там столько наблюдений и открытий. Тут как с литературой: будешь постоянно читать - она тебе откроется.

Писатели в старину любили охоту. А вы не охотник?

Илья Кочергин: Раньше был очень страстным. Но сейчас я перешел на сосиски. Зато начал ставить фотоловушки. Втыкал на перешейке между озером и рекой таблички с надписями-указателями. Звери по-разному на них реагируют - кто обнюхает, кто лапой попробует сбить. Бобр кивал головой - будто читал по складам! А недавно зеркало привязал в лесу к дереву - куница изучала свое отражение часа полтора. Часто охочусь просто с биноклем - азарт не меньший. Каждая встреча со зверем - сильнейшее переживание. Взгляд в глаза зверя дал возможность человеку осознать себя человеком. Это не я сказал. Джон Бёрджер.

Справка "РГ"

Илья Кочергин родился в 1970-м в Москве. После школы поступил в МХТИ, перевелся в институт стран Азии и Африки, все бросил - и с 1990-го семь лет работал лесником в Баргузинском и Алтайском заповедниках. Потом пожарным сторожем на Байкале. Потом рабочим в геологической партии на Камчатке... В 2003-м окончил Литинститут. Автор книг "Помощник китайца", "Я, внук твой", "Точка сборки", "Ich любэ dich". Лауреат многих литературных премий. Живет в Рязанской области в деревне Кривель Сапожковского района.

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